В Минздраве припугнули украинцев введением QR-кодов на проход в публичные места

QR-код / УНИАН

В ожидании новой, уже третьей по счету, волны коронавируса COVID-19 украинский Минздрав обдумывает внедрение в стране дополнительных антиэпидемических мер ‒ в первую очередь введение специального QR-кода, по которому украинцев будут пропускать в публичные места. Об этом главный санврач Украины Игорь Кузин рассказ в интервью портал Украинская правда.

По его словам, Минздрав изучает опыт других стран, в которых привитым от коронавируса гражданам предлагаются какие-то преимущества: например, пропуск на публичные мероприятия или более простой доступ к определенным сервисам.

Скорее всего, по словам Кузина, такую же систему внедрят в Украине. В Минздраве планируют максимально использовать внутренние ковид-сертификаты, сделав их неким пропуском.

Пока что такие сертификаты находятся на этапе тестирования, окончательного решения, как они будут функционировать в разных зонах карантина, нет, говорит Кузин. Минздрав примет решение об этом позже. Впрочем, уже ясно, что документ будет представлять собой QR-код, содержащий информацию о том, переболел ли его обладатель, прошел ли он вакцинацию, а также какие результаты тестов на коронавирус он получил.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что идею обязать украинцев посещать общественных заведений только по QR-коду еще в ноябре 2020 года высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении, будут приходить соответствующие уведомления", – говорил он.

Позднее руководитель Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров говорил, что, помимо QR-системы для мониторинга ситуации в публичных местах, обсуждается введение электронного рецепта на антибиотики и нового чатбота, который будет мониторить наполненность больниц.