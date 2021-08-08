В Минздраве рассказали о новом плане вакцинации от COVID-19 для Украины / Reuters

В украинском Минздраве рекомендовали уменьшить интервал между введением первой и второй доз вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, сообщает Радио Свобода.

Чиновник предложил обратиться к исследованиям ученых на примере вакцины CoronaVac. По его словам, во многим странах они проводились с интервалом в две недели.

"Сейчас в Украине используется 28 дней. И, конечно, для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал", ‒ сказал Кузин.

По его словам, в Минздраве решили сфокусироваться на прививках тех, кто находится в группах риска. Это медики, работники критической инфраструктуры, учителя.

По последним данным ведомства, в Украине уже вакцинировано более 4 миллионов граждан. Из них полностью иммунизированы 2,3 миллиона человек. Всего же людям в Украине было сделано 6,4 миллиона прививок.

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Напомним, ранее Виктор Ляшко публично призвал украинцев вакцинироваться против коронавируса, чтобы избежать нового локдауна осенью. Как говорит глава Минздрава, школы в Украине в новом учебном году закрывать не планируют, даже в случае значительного распространения коронавируса и попадании региона в "оранжевую" или "красную" зоны карантина

Впрочем, речь идет лишь о том, где 80% учителей будут вакцинированы против коронавируса. Такие же правила будут действовать и для учреждений культуры. Сейчас в Украине есть 6 млн доз вакцин разных производителей. Поэтому глава Минздрава призывает украинцев вакцинироваться против коронавируса и обезопасить себя от тяжелого течения и смерти.