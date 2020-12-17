В Минздраве рассказали, в каких областях Украины ситуация с COVID-19 критическая

Виктор Ляшко / УНИАН

В украинском Минздраве утверждают ‒ на данный момент самая сложная и тревожная ситуация с эпидемией коронавируса в стране сложилась в двух регионах.

Об этом главный санитарный врач и заместитель руководителя ведомства Виктор Ляшко рассказал на своей странице в социальной сети Facebook. Он заявил ‒ по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса в Украине лидируют Черниговская и Полтавская области.

"Критическая ситуация в Черниговской и Полтавской областях, где показатели заболеваемости и смертности являются одними из крупнейших среди регионов Украины по сравнению с аналогичными показателями крупных европейских стран", ‒ написал Ляшко.

По его словам, именно в связи с такой ситуацией, Черниговская и Полтавская области больше остальных регионов Украины нуждаются в увеличении охвата тестированием для борьбы с распространением COVID-19.

"Также увеличение объемов тестирования требуется в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Харьковской и Закарпатской областях", ‒ подытожил Ляшко.

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