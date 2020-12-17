В Минздраве рассказали, в каких областях Украины ситуация с COVID-19 критическая

Новую Ковид-статистику по регионам Украины озвучил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
В украинском Минздраве утверждают ‒ на данный момент самая сложная и тревожная ситуация с эпидемией коронавируса в стране сложилась в двух регионах.
Об этом главный санитарный врач и заместитель руководителя ведомства Виктор Ляшко рассказал на своей странице в социальной сети Facebook. Он заявил ‒ по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса в Украине лидируют Черниговская и Полтавская области.
"Критическая ситуация в Черниговской и Полтавской областях, где показатели заболеваемости и смертности являются одними из крупнейших среди регионов Украины по сравнению с аналогичными показателями крупных европейских стран", ‒ написал Ляшко.
По его словам, именно в связи с такой ситуацией, Черниговская и Полтавская области больше остальных регионов Украины нуждаются в увеличении охвата тестированием для борьбы с распространением COVID-19.
"Также увеличение объемов тестирования требуется в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Харьковской и Закарпатской областях", ‒ подытожил Ляшко.
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил - 8 января 2021 года в качестве даты для введения локдауна было предложено с учетом нового прогноза - пиковый рост количества случаев заболевания в Минздраве ожидают в конце января - начале февраля.
- До того, он рассказал - во время локдауна заведениям питания будет разрешена адресная доставка и работа на вынос, а для других объектов торговли будут более строгие ограничения.