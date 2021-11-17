В Минздраве рассказали, выйдет ли Киев из "красной" зоны в ближайшее время

Локдаун в Киеве / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил перспективы выхода столицы Украины из "красной" зоны адаптивного карантина. Свое мнение он изложил в интервью порталу "Сегодня".

По его словам, эпидемиологическая ситуация пока не позволяет этого сделать.

"Когда мы говорим о "красном" уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Относительно Киева, то показатели не говорят о стабилизации. В среднем стабилизация происходит через 2 недели. Когда такая стабилизация произойдет, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпидемиологической безопасности в столице", ‒ рассказал Кузин.

На вопрос, есть ли хоть какая-либо прогнозируемая дата выхода Киева из "красной" зоны, главный санврач ответил, что пока "даты нет". Кроме того, говорит Кузин, существенной стабилизации показателей заболеваемости также не наблюдается.

Читайте такжеВ Украине снова расширили "красную" зону

Реклама

Напомним, ранее эксперты из Киевской школе экономики заявили, что вскоре из "красной" коронавирусной зоны могут выйти четыре региона – Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.

Как заявил руководитель Центра экономики здравоохранения вуза Юрий Ганиченко, это может произойти уже на следующей неделе. Он также добавил, что к этой четверке может присоединиться и Львовщина.