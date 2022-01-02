В Минздраве спрогнозировали, будет ли локдаун в Украине из-за Омикрона

Главный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что сейчас невозможно спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться.
Главный санитарный врач Игорь Кузин допустил возможность введения локдауна в Украине из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Но, говорит чиновник, на данный момент такой вопрос не обсуждается, сообщает портал "Суспильне".
По его словам, "Омикрон" может приводить к непредсказуемым последствиям.
"Сейчас о локдауне речь не идет, но потенциально в зависимости от развития ситуации возможно все", - заявил Кузин
Главный санитарный врач отметил, что спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться, какая будет нагрузка, нет возможности.
"Но локдаунов пока не ожидаем", - отметил Кузин.
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Напомним, на данный момент штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать. По его словам, Омикрон скорее всего присутствует уже в даже в тех государствах, в которых его еще не зафиксировали.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.
В Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро. В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе с 13 по 19 декабря.
Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.