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В мире такого нет: Украина создала новый тип оружия

Сергей Кущ
18 июля 2025, 21:38
1839
Такая технология уникальны, это одно из изделий, которые производятся украинскими инженерами.
Украина создала новый тип оружия
Украина создала новый тип оружия / коллаж: Главред, фото: УНИАН, mod.gov.ua

Вы узнаете:

  • Первые модели уникально оружия появились еще в 2023 году
  • Целями уже становятся "шахеды"

Высокоскоростные дроны-перехватчики являются уникальной разработкой Украины, в других странах таких нет.

В эфире телемарафона соучредитель и управляющий партнер группы компаний DroneUA Валерий Романенко рассказал, что первые дроны-перехватчики в Украине появились еще в 2023 году, пишет УНИАН.

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"В 2024 году эти технологии стали массовыми и они начали уничтожать вражескую разведывательную беспилотную авиацию на юге и востоке нашей страны, из-за чего стало меньше инцидентов с атаками дронами-камикадзе в том же самом Херсоне на гражданских", - отметил он.

По его словам, сейчас ситуация масштабируется и целями уже становятся "шахеды", которые "досаждают".

Он отметил, что с экономической точки зрения дроны-перехватчики - очень правильный и качественный инструмент. Специалист добавил, что такое решение и такая технология уникальны, это одно из изделий, которые производятся украинскими инженерами.

"Эта технология, авторство - Украины. Нигде в мире работающей ее нет. Это факт - фактически с нуля мы создаем новый уровень противовоздушной обороны, новую систему и часть любого купола, любой страны в будущем", - подчеркнул Яковенко.

инфографика шахед, шахед, шахеды
инфографика шахед, шахед, шахеды / Инфографика: Главред

Ранее СМИ раскрыли, что скрывается за новым оружием против БПЛА. Применение этих боеприпасов позволяет избежать дополнительной нагрузки на солдат и заменить магазин без смены оружия.

Как сообщал Главред, российские оккупанты начали применять на фронте новые ударные дроны - так называемые мини-"Шахеды". Об этом рассказал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Бескрестнов Сергей с позывным "Флеш".

О персоне: Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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