В мире такого нет: Украина создала новый тип оружия

Вы узнаете:
- Первые модели уникально оружия появились еще в 2023 году
- Целями уже становятся "шахеды"
Высокоскоростные дроны-перехватчики являются уникальной разработкой Украины, в других странах таких нет.
В эфире телемарафона соучредитель и управляющий партнер группы компаний DroneUA Валерий Романенко рассказал, что первые дроны-перехватчики в Украине появились еще в 2023 году, пишет УНИАН.
"В 2024 году эти технологии стали массовыми и они начали уничтожать вражескую разведывательную беспилотную авиацию на юге и востоке нашей страны, из-за чего стало меньше инцидентов с атаками дронами-камикадзе в том же самом Херсоне на гражданских", - отметил он.
По его словам, сейчас ситуация масштабируется и целями уже становятся "шахеды", которые "досаждают".
Он отметил, что с экономической точки зрения дроны-перехватчики - очень правильный и качественный инструмент. Специалист добавил, что такое решение и такая технология уникальны, это одно из изделий, которые производятся украинскими инженерами.
"Эта технология, авторство - Украины. Нигде в мире работающей ее нет. Это факт - фактически с нуля мы создаем новый уровень противовоздушной обороны, новую систему и часть любого купола, любой страны в будущем", - подчеркнул Яковенко.
Ранее СМИ раскрыли, что скрывается за новым оружием против БПЛА. Применение этих боеприпасов позволяет избежать дополнительной нагрузки на солдат и заменить магазин без смены оружия.
Как сообщал Главред, российские оккупанты начали применять на фронте новые ударные дроны - так называемые мини-"Шахеды". Об этом рассказал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Бескрестнов Сергей с позывным "Флеш".
О персоне: Валерий Романенко
Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.
Вам может быть интересно:
- Неизвестные дроны пытались прорваться в Москву: у россиян истерика из-за взрывов
- Днепр пережил тяжелую ночь: РФ атаковала дронами, есть жертва и раненые
- "Прилет был": дроны атаковали Москву и Подмосковье, прогремели взрывы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред