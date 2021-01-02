В МОЗ исключили возможность регистрации российской вакцины

В Украине будут разрешены вакцины, которые получили одобрение в странах с жесткой регуляторной политикой.
Российская вакцина Спутник 5 не имеет шансов получить разрешение в Украине. Третья фаза ее испытаний далека от завершения.
Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook. Он вновь отметил, что в Украине будут разрешены вакцины, которые получили одобрение в странах с жесткой регуляторной политикой, а также подчеркнул, что третья фаза испытаний российского образца завершится лишь в декабре этого года.
"Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию. Согласно информации размещенной на сайте clinicaltrials.gov, завершение третьей фазы клинических исследований вакцины Спутник запланировано на декабрь 2021", - написал Ляшко.
Российская вакцина от коронавируса в Украине: новости
- О том, что Россия вознамерилась производить вакцину от коронавируса в Харькове, стало известно в начале декабря 2020. На тот момент в Украине эту информацию опровергали.
- Чуть позже в Харькове назвали условие для производства российской вакцины от коронавируса. В Биолеке уточнили, что ведут производственную деятельность исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины и производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной̆ регистрации.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от COVID-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%.