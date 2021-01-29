В Минздраве назвали количество доз COVID-вакцины, необходимое Украине

Эту цифру получили исходя из зсоцопросов.
Нашей стране необходимо закупить 15 млн доз вакцины от коронавируса - это число выведено исходя из соцопросов о вакцинации, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет сайт Кабинета министров.
Он отметил, что на заседании оперативного штаба по противодействию вакциноуправляемым инфекциям эту цифру высчитали с учетом социологических опросов в Украине.
По данным опроса Социологической группы Рейтинг на середину января 2021 года, 43% украинцев готовы привиться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Этот показатель уменьшился с 55% в ноябре прошлого года.
При условии, что вакцина будет доступна в аптеках, готовы сделать прививки 39% украинцев. Не готовы к платной вакцинации 56% респондентов. Количество тех, кто готов привиться платной вакциной несколько возросло (в ноябре было 35%).
Вакцинация от коронавируса в Украине: новости
- 29 января Рада дала старт вакцинации от COVID-19 в Украине. Нардепы одобрили законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине.
- Врачи объяснили, кому не стоит вакцинироваться препаратом AstraZeneca. Вирусологи установили возрастные ограничения для использования вакцины AstraZeneca.
- По состоянию на утро 29 января, в Украине выявили еще 5181 больного коронавирусом. Заболели за минувшие сутки 218 детей и 212 медработников.