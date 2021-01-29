В Минздраве назвали количество доз COVID-вакцины, необходимое Украине

Украине необходимо закупить 15 млн доз вакцины / Reuters

Нашей стране необходимо закупить 15 млн доз вакцины от коронавируса - это число выведено исходя из соцопросов о вакцинации, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет сайт Кабинета министров.

Он отметил, что на заседании оперативного штаба по противодействию вакциноуправляемым инфекциям эту цифру высчитали с учетом социологических опросов в Украине.

По данным опроса Социологической группы Рейтинг на середину января 2021 года, 43% украинцев готовы привиться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Этот показатель уменьшился с 55% в ноябре прошлого года.

При условии, что вакцина будет доступна в аптеках, готовы сделать прививки 39% украинцев. Не готовы к платной вакцинации 56% респондентов. Количество тех, кто готов привиться платной вакциной несколько возросло (в ноябре было 35%).

Вакцинация от коронавируса в Украине: новости