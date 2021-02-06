В Нацсовете по ТВ рассказали, почему были введены санкции против 112, NewsOne и ZIK

Логотип канала ZIK / УНИАН

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, против которых 2 февраля ввел санкции СНБО президент Владимир Зеленский, в течение минувшего года были неоднократно пойманы на нарушении закона о телевидении и радиовещании. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявила руководитель Нацсовета по вопросам ТВ- и радиовещания Ольга Герасимьюк.

"Мы рассматриваем вопрос о лишении лицензий каналов только в том случае, когда Национальный совет имеет достаточно для этого оснований. Для этого нужно, чтобы были соответственно подтверждены и доказаны нарушения закона о телевидении и радиовещании, которым мы руководствуемся. Соответственно, когда набирается достаточное количество таких нарушений, и они не устраняются и носят системный характер, когда тяжкие нарушения ‒ язык вражды, призывы к разжиганию агрессивной войны, разжигание вражды по признакам национальной принадлежности", ‒ рассказала она.

По словам Герасимьюк, возглавляемое ею ведомство уже подало исковое заявление в суд о лишении лицензии на вещание телеканала NewsOne.

"Национальный совет не отбирает лицензии, не выключает каналы, как многие думают. Мы подали в суд уже год назад, может даже чуть больше, и все это до сих пор рассматривается судами. В остальном ‒ хочу сказать, что только за последний год "112 Украина" получил около шести предупреждений, ZIK - около пяти. И NewsOne, у которого дело в суде, но он работает, потому что лицензия его действительна, ведь она не отменена судом. Собрал уже почти столько, чтобы можно было подавать в суд снова", ‒ подытожила она.

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