В Нацсовете по ТВ рассказали, почему были введены санкции против 112, NewsOne и ZIK

Причину санкционного удара по телеканалам 112, NewsOne и ZIK назвала руководитель Нацсовета по вопросам ТВ- и радиовещания Ольга Герасимьюк.
Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, против которых 2 февраля ввел санкции СНБО президент Владимир Зеленский, в течение минувшего года были неоднократно пойманы на нарушении закона о телевидении и радиовещании. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявила руководитель Нацсовета по вопросам ТВ- и радиовещания Ольга Герасимьюк.
"Мы рассматриваем вопрос о лишении лицензий каналов только в том случае, когда Национальный совет имеет достаточно для этого оснований. Для этого нужно, чтобы были соответственно подтверждены и доказаны нарушения закона о телевидении и радиовещании, которым мы руководствуемся. Соответственно, когда набирается достаточное количество таких нарушений, и они не устраняются и носят системный характер, когда тяжкие нарушения ‒ язык вражды, призывы к разжиганию агрессивной войны, разжигание вражды по признакам национальной принадлежности", ‒ рассказала она.
По словам Герасимьюк, возглавляемое ею ведомство уже подало исковое заявление в суд о лишении лицензии на вещание телеканала NewsOne.
"Национальный совет не отбирает лицензии, не выключает каналы, как многие думают. Мы подали в суд уже год назад, может даже чуть больше, и все это до сих пор рассматривается судами. В остальном ‒ хочу сказать, что только за последний год "112 Украина" получил около шести предупреждений, ZIK - около пяти. И NewsOne, у которого дело в суде, но он работает, потому что лицензия его действительна, ведь она не отменена судом. Собрал уже почти столько, чтобы можно было подавать в суд снова", ‒ подытожила она.
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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ и ввел санкции сроком на пять лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих Козаку телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий на осуществление вещания.
- Вечером 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 прекратили трансляцию по телесетям.
- 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к Евросоюзу и евроатлантической интеграции.
- Далее, известная российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила работу сотрудникам телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.