УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Нацсовете по ТВ рассказали, почему были введены санкции против 112, NewsOne и ZIK

6 февраля 2021, 09:45
Прослушать новость
Остановить

Причину санкционного удара по телеканалам 112, NewsOne и ZIK назвала руководитель Нацсовета по вопросам ТВ- и радиовещания Ольга Герасимьюк.

Зик
Логотип канала ZIK / УНИАН

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, против которых 2 февраля ввел санкции СНБО президент Владимир Зеленский, в течение минувшего года были неоднократно пойманы на нарушении закона о телевидении и радиовещании. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявила руководитель Нацсовета по вопросам ТВ- и радиовещания Ольга Герасимьюк.

"Мы рассматриваем вопрос о лишении лицензий каналов только в том случае, когда Национальный совет имеет достаточно для этого оснований. Для этого нужно, чтобы были соответственно подтверждены и доказаны нарушения закона о телевидении и радиовещании, которым мы руководствуемся. Соответственно, когда набирается достаточное количество таких нарушений, и они не устраняются и носят системный характер, когда тяжкие нарушения ‒ язык вражды, призывы к разжиганию агрессивной войны, разжигание вражды по признакам национальной принадлежности", ‒ рассказала она.

По словам Герасимьюк, возглавляемое ею ведомство уже подало исковое заявление в суд о лишении лицензии на вещание телеканала NewsOne.

"Национальный совет не отбирает лицензии, не выключает каналы, как многие думают. Мы подали в суд уже год назад, может даже чуть больше, и все это до сих пор рассматривается судами. В остальном ‒ хочу сказать, что только за последний год "112 Украина" получил около шести предупреждений, ZIK - около пяти. И NewsOne, у которого дело в суде, но он работает, потому что лицензия его действительна, ведь она не отменена судом. Собрал уже почти столько, чтобы можно было подавать в суд снова", ‒ подытожила она.

Читайте такжеУ Зеленского ответили на обжалование в суде санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ и ввел санкции сроком на пять лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих Козаку телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
  • Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий на осуществление вещания.
  • Вечером 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 прекратили трансляцию по телесетям.
  • 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к Евросоюзу и евроатлантической интеграции.
  • Далее, известная российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила работу сотрудникам телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.
санкции Виктор Медведчук Ольга Герасимюк ZIK NewsOne 112 Украина
Сейчас вы просматриваете новость «В Нацсовете по ТВ рассказали, почему были введены санкции против 112, NewsOne и ZIK». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Отец Зеленского резко отреагировал на закрытие 112, ZiK и NewsOneОтец Зеленского резко отреагировал на закрытие 112, ZiK и NewsOne В Сеть слили данные о журналистах ZIK, NewsOne и 112 УкраинаВ Сеть слили данные о журналистах ZIK, NewsOne и 112 Украина Стало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIKСтало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIK Санкции против каналов соратника Медведчука: стали известны неожиданные детали решения СНБОСанкции против каналов соратника Медведчука: стали известны неожиданные детали решения СНБО Зеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIKЗеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK
Следующий материал

Последние новости

10:02
Украинцев ждут африканские зарплаты и безработица
09:49
Лютые морозы вторгаются в Украину: спасатели предупредили о снегопадах Видео
09:46
Гороскоп на 6 февраля для всех: мощный "телохранитель" и запретные знаки Видео
09:45
В Нацсовете по ТВ рассказали, почему были введены санкции против 112, NewsOne и ZIK
09:28
В ВОЗ объяснили, почему снижаются темпы распространения COVID-19 Видео
Реклама
09:25
В моде обворожительные юбки миди с асимметричным разрезом спереди Фото Видео
08:53
Кравчук рассказал о позиции команды Байдена относительно войны на Донбассе Видео
08:37
Новый скандал: приложение для обхода блокировки ВКонтакте крало данные украинцев Видео
08:29
Сказка о том, почему Порошенко не ввел санкции против Медведчука мнение
08:22
Ошибки в уходе за бровями, которые дико старят лицо, и как их исправить Видео
08:08
Макрон дал добро на завершение строительства Северного потока-2 Видео
07:47
Эксперт объяснил, стоит ли украинцам готовиться к отключениям света
07:27
Санкции против 112, NewsOne и ZIK помогут вернуть Донбасс и Крым - Аваков Видео
07:15
"Это не гигиенично!": холостячка обольстительно раздвинула ноги на пикантном фото
06:53
Как Зеленский из Ющенко превратился в Порошенко мнение
06:31
Новая магнитная буря ударит по голове и сосудам: как пережить Видео
06:03
Эксперт объяснил, почему удар по каналам Медведчука – победа Зеленского Видео
05:25
Десятки тысяч умрут: врач объяснил провал Украины с вакцинацией от COVID-19 Видео
05:20
Астролог предупредил, как не прийти к бедности Видео
04:52
Угроза блэкаута: эксперт оценил сценарий веерных отключений в Украине Видео
Реклама
04:24
"Если остановимся, то проиграем": у Зеленского раскрыли планы Путина по Украине Видео
03:44
"Орех": украинская спортсменка показала ягодицы в развратной позе
03:01
Сад леди: самые распространенные мужские ошибки при куннилингусе Видео
02:10
Зажигательные картинки и поздравления с Днем бармена
00:46
Как справиться с давлением при минимуме лекарств - ответ ученых Видео
00:42
В России выяснили роль США в указе Зеленского против каналов Медведчука Видео
00:19
Эксперт объяснил, кому и почему выгоден дефицит угля на украинских ТЭС Видео
05 февраля, пятница
23:56
Смертельный пожар в Запорожье: суд избрал меру пресечения подозреваемому
23:51
Минкульт просит Google и YouTube заблокировать аккаунты телеканалов Козака Видео
23:43
Отмена бумажных трудовых книжек: как будут начислять пенсии "по-новому" Видео
23:41
СМИ узнали, как Германия остановит Северный поток-2 из-за Украины Видео
23:26
В ООН резко отреагировали на санкции против каналов соратника Медведчука
23:02
Зрители 112, NewsOne и ZiK стали смотреть каналы Мураева и Порошенко – исследование Видео
23:00
Как быстро раздать Wi-Fi с ноутбука или компьютера без роутера: простая инструкция
22:43
В Минздраве пояснили, почему COVID-вакцину будут везти из Индии Видео
22:13
"Это только начало": в СНБО анонсировали новые жесткие санкции Видео
22:04
Схемы узнали о шикарной недвижимости спутницы Козака в Москве: оказалась соседкой премьера РФ Видео
21:55
В Кабмине назвали условие для успешных переговоров по Донбассу Видео
21:44
В Киев ограничивают въезд грузовиков: почему и на сколько Видео
21:43
Интерстициальный цистит: что это и как его лечить Видео
Реклама
21:12
Резников припугнул Россию ответственностью из-за вакцинации в ОРДЛО Видео
21:02
Сколько стоит отдохнуть в Турции - ведущие шоу Орел и решка поделились секретами
20:58
Диетолог рассказала о каше, которая снижает риск инсульта и инфаркта Видео
20:40
Умер канадский актер Кристофер Пламмер
20:36
Зеленский раскрыл планы по бизнесу с оккупированным "ЛДНР" Донбассом Видео
20:30
Сколько нужно ходить, чтобы прожить дольше: найден ответ Видео
20:26
Меркель объяснила, как Украина и дело Навального повлияют на Северный поток-2 Видео
20:16
Победитель МастерШеф поведал о своем отношении к россиянам
20:10
Степанов раскрыл, сколько вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале Видео
19:53
Скандал с дипломатами: в ЕС перешли к угрозам в адрес России Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять