В НАТО отреагировали на конфликт между Украиной и Венгрией

Столтенберг отреагировал на конфликт в Закарпатье / УНИАН

Украина и Венгрия обязаны решить конфликт на Закарпатье в двустороннем порядке.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам заседания глав МИД стран Альянса, сообщает Европейская правда в среду, 2 декабря.

Однако, Столтенберг не стал раскрывать деталей заседания, на котором глава МИД Венгрии поднял вопрос обысков СБУ на Закарпатье. Однако он исключил возможность посредничества НАТО для разрешения спора.

"Хорошо известно, что между Венгрией и Украиной есть двусторонний спор, и я надеюсь, что обе страны смогут решить этот двусторонний спор", – заявил генсек Альянса.

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Он отметил, что несмотря на спор между странами НАТО может продолжать укреплять партнерство с Украиной, поддерживая ее.

"Сегодняшнее заседание как раз это демонстрирует", – сказал Столтенберг.

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