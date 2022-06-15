В Николаеве гремят взрывы, Днепропетровщина в огне: оккупанты обстреляли две области

По предварительной информации, обошлось без жертв.
Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Взрывы слышны и в Николаевском регионе.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, враг снова обстрелял из "Ураганов" Зеленодольск и Апостолово.
"В Зеленодольске попали по нежилым кварталам - повреждены несколько многоэтажек. Предварительно люди не пострадали. Места обстрелов возле домов засеяны кассетными боеприпасами. Работают пиротехники. В Апостолово – возгорание в лесополосе. Спасатели тушат огонь", - сообщил он.
Тем временем в Николаеве слышны взрывы. В соцсетях сообщают о пяти прилетах.
Читайте такжеСлышно было на весь Крым: в Симферополе прогремел мощный взрывОтметим, что сегодня утром, 15 июня, российские захватчики обстреляли из артиллерии Николаев. Они попали в многоэтажку.
В доме сильно повреждены несколько этажей. Об этом сообщил председатель Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким в Telegram. Он рассказал, что в результате вражеского обстрела ранения получили пять человек.
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