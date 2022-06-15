Оккупанты обстреляли Николаев: попали в дом, много раненых

Оккупанты обстреляли Николаев – попали в многоэтажку/ скрин из видео

Российские захватчики обстреляли из артиллерии Николаев. Они попали в многоэтажку.

В доме сильно повреждены несколько этажей. Об этом сообщил председатель Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким в Telegram.

Он рассказал, что в результате вражеского обстрела ранения получили пять человек.

"Как всегда, оккупанты ударили артиллерией по "военному" объекту. Пять раненых жителей", – написал председатель ОВА.

Также он обнародовал видео последствий обстрела со стороны оккупантов.

Напомним, ранее генерал Дмитрий Марченко говорил, что Россия планирует установить полный контроль над Югом Украины и Донбассом, чтобы получить выход в Приднестровье. Однако, по его словам, повторное наступление российской оккупационной армии на Николаев является утопией, билетом в один конец.

Также ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким отмечал, что сухопутный прорыв российских войск через областной центр в Одессу пока невозможен. Он отметил, что даже если российские войска решат атаковать с моря, то одни силы десанта не дадут желаемого результата.

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