Оккупанты обстреляли Николаев: попали в дом, много раненых

Несколько этажей многоэтажки сильно повреждены, там работают спасатели.
Российские захватчики обстреляли из артиллерии Николаев. Они попали в многоэтажку.
В доме сильно повреждены несколько этажей. Об этом сообщил председатель Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким в Telegram.
Он рассказал, что в результате вражеского обстрела ранения получили пять человек.
"Как всегда, оккупанты ударили артиллерией по "военному" объекту. Пять раненых жителей", – написал председатель ОВА.
Также он обнародовал видео последствий обстрела со стороны оккупантов.
Напомним, ранее генерал Дмитрий Марченко говорил, что Россия планирует установить полный контроль над Югом Украины и Донбассом, чтобы получить выход в Приднестровье. Однако, по его словам, повторное наступление российской оккупационной армии на Николаев является утопией, билетом в один конец.
Также ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким отмечал, что сухопутный прорыв российских войск через областной центр в Одессу пока невозможен. Он отметил, что даже если российские войска решат атаковать с моря, то одни силы десанта не дадут желаемого результата.
Смотрите онлайн новости Николаева:
Читайте также:
- Шольц боялся "раздражать" Путина, поэтому не национализировал Gazprom Germania-Bloomberg
- "Рамштайн-3": НАТО анонсировало предоставление Украине тяжелого вооружения и перевод ВСУ на оружие альянса
- ВСУ перешли в контратаку вблизи Изюма и освободили несколько сел - депутат горсовета