Смогут ли оккупанты прорваться к Одессе через Николаев: Ким озвучил сценарии

Смогут ли оккупанты прорваться к Одессе через Николаев / УНИАН, скриншот

Сухопутный прорыв российских войск через областной центр в Одессу пока невозможен.

С таким заявлением выступил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире "5 канала". Он отметил, что даже если российские войска решат атаковать с моря, то одни силы десанта не дадут желаемого результата.

"Пока сухопутный прорыв российских войск через Николаев на Одессу невозможен. А что касается морского побережья, то атака только силами морского десанта не даст желаемого результата, нужна помощь и логистика по суше", - рассказал глава Николаевской области.

По его словам, атаковать Одессу с моря у россиян пока возможности нет.

Читайте такжеУдар по Одессе и новое наступление на Киев – чего ждать от третьей фазы войны в УкраинеРанее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Одессе не грозят высадка морского десанта России и захват сухопутными войсками противника. Вражеская группировка завязла на административной границе Николаевской и Херсонской областей, где ее блокируют. Однако враг по-прежнему может наносить по городу ракетные удары.

Глава МИД Украины заявил, что словам президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу, доверять нельзя.

Он обратил внимание на то, что ранее Путин обещал западным лидерам не нападать на Украину, однако не сдержал своего слова.

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