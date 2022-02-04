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В Одессе парень ушел из дома и потерял обе ноги

4 февраля 2022, 20:46
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По некоторым данным, его мать имеет психические заболевания.

Больница
Парень ушел из дома / УНИАН

В Одессе 16-летний подросток потерял обе ноги из-за обморожения. По данным волонтеров, он ушел из дома и жил на улице.

Как сообщила в Facebook руководитель общественной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова, сейчас для оказания помощи мальчику собирают деньги. У него гангрена.

"Нашему новому подопечному всего 16 лет... Несколько дней назад мальчик попал в отделение реанимации с обморожением обеих ног. Как это произошло, до сих пор сказать сложно, на контакт особенно ребенок пока не идет. Вроде бы он ушел из дома еще когда были морозы. Где находился и как жил все это время с отмороженными ногами, тоже не известно. Есть мама, но с психическим заболеванием", - отметила Ножевникова.

По ее словам, 1 февраля парню ампутировали одну ногу, а 4 и вторую.

Волонтеры уже закупили медикаментов на 11 тыс. грн, а сейчас мальчик нуждается в перевязочном материале на 3-5 тыс. грн.

Напомним, в Донецкой области отчим зверски убил 3-летнего ребенка и закопал его. Мать мальчика знала об этом, но покрывала сожителя. У нее осталось еще двое детей.

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