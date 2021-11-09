В Одессе трагически погиб чемпион Украины по боксу: парень попал под трамвай

26-летний боксер пересекал рельсы в неположенном месте. Водитель применил экстренное торможение. К сожалению, столкновения избежать не удалось.
В воскресенье, 7 ноября, в Одессе произошла трагедия - под колесами трамвая погиб 26-летний мужчина. Погибший оказался мастером спорта по боксу Иваном Соловьевым.
Инцидент произошел на Люстдорфской дороге недалеко от улицы Бреуса. Мужчина пересекал рельсы в неположенном месте. Водитель при виде человека применил звуковой сигнал и экстренное торможение. К сожалению, столкновения избежать не удалось. От полученных травм парень скончался на месте, передает Новини Live.
Чтобы установить личность погибшего, пришлось поднимать вагон. Водителя трамвая забрала машина скорой помощи.
Продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства аварии.
Иван Соловьев с 10 лет профессионально занимался боксом, был призером различных соревнований и боев. В 2013 году получил бронзу на чемпионате мира по боксу. В 2015 году стал финалистом Кубка Украины.
Как сообщал Главред, в Киеве в районе улицы Дегтяревская (неподалеку от школы №101 и кинотеатра "Киевская Русь") прямо на дороге произошла драка между вагоновожатым и водителем автомобиля-мусовороза.
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