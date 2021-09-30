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Перекрыла движение: в Одессе пассажирам трамвая пришлось носить полицейскую машину

30 сентября 2021, 15:28

Из-за того, что машина правоохранителей стояла слишком близко к путям, трамвай никак не мог проехать, чтобы не зацепить ее.

Машину удалось немного подвинуть / Скриншот

В среду, 29 сентября, в Одессе на ул. Пантелеймоновской пассажирам пятого трамвая пришлось применить физическую силу, чтобы подвинуть с рельсов спецмашину копов. Соответствующее видео обнародовали в соцсетях очевидцы.

На записи видно, что машина правоохранителей стояла слишком близко к путям, трамвай никак не мог проехать, чтобы не зацепить ее. Пассажиры трамвая не стали ждать их возвращения – около 10 человек буквально взяли ситуацию в свои руки.

"Нет, нет, ребята, я так не проеду, точно!" – крикнула им водитель трамвая. После этого ребята еще сильнее начали толкать автомобиль, и в конце концов им удалось сдвинуть его с места и освободить под громкий смех трамвайные рельсы.

Где были полицейские и почему так припарковались – неизвестно.

Ранее на видео попало эпическое ДТП в Киеве. В столице на Севастопольской площади пассажиры толкали троллейбус, а он врезался в Nissan, который пытался объехать общественный транспорт. Вероятно троллейбус поломался, и добрые самаритяне решили помочь водителю.

Также мы рассказывали, как водитель мусоровоза проучил автолюбителя, который припарковался вопреки всем ПДД. Он заблокировал машину нарушителя мусорными контейнерами.

viber
патрульная полиция трамваи новости Одессы
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