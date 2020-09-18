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В одесском ресторане открыли стрельбу, есть раненые

18 сентября 2020, 23:27

Нарушив общественный порядок, правонарушители пытались скрыться с места происшествия.

Рука с пистолетом
В одесском ресторане открыли стрельбу / SKELET-info

В одном из ресторанов в центре Одессы произошла стрельба, в результате которой получили огнестрельные ранения два человека.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Вечером 18 сентября в ресторане произошла перестрелка между двумя мужчинами. Нарушив общественный порядок, правонарушители пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

В результате перестрелки оба участника получили огнестрельные ранения. Врачи оказали им медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. По факту стрельбы начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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В то же время СБУ сообщает, что стрельбу устроили выходцы из кавказского региона, которые относятся к одной из организованных преступных группировок региона. Также в ведомстве отметили, что во время стрельбы пули попали в окна противоположного дома.

  • Как ранее писал Главред, в понедельник утром, 14 сентября, в городе Никополь Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Полиция открыла уголовное производство.
  • Напомним, в Киеве днем 10 сентября возле станции метро Академгородок неизвестные обстреляли маршрутное такси с пассажирами.

новости Одессы стрельба раненые СБУ Национальная полиция
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