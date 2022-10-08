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В Офисе президента рассказали, когда закончится война

8 октября 2022, 22:31

Подоляк уверен, что Украина скорее закончит эту войну, "чем многие думают".

Подоляк, потери
Михаил Подоляк / коллаж УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, когда может закончится война, которую развязала Россия.

В эфире канала FREEДОМ Подоляк не подтвердил, что война закончится к Рождеству, как пишут некоторые западные СМИ, но уверен в "самом оптимистическом прогнозе".

"Я не поклонник привязываться к датам. Я сторонник этой фантастической работы руководства страны – и Верховного главнокомандующего и его ставки, и Генерального штаба, и самих военных, которые очень эффективно, в меньшинстве, с меньшим объемом оборудования, километр за километром освобождаем свои территории", – говорит Подоляк.

Он подчеркнул, что внутренние конфликты в РФ ускоряют деоккупацию захваченных территорий.

"Посмотрите, что делается в оккупированном Крыму: люди истерически бегают по магазинам и скупают продукты, стоят в длиннющих очередях на АЗС. Они понимают, что когда (главный коллаборант в Крыму. – Ред.) Аксенов говорит "у нас все хорошо", это означает, что через день-два ничего не будет. Разрушение доверия к РФ (у жителей оккупированных территорий. – ред.) поможет нам ускорить деоккупацию. Поэтому я, в отличие от других людей, оптимистичен", – отмечает советник глава ОП.

Советник руководителя Офиса президента говорит, что "Украина скорее закончит эту войну, чем многие думают".

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