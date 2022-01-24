В Польше при загадочных обстоятельствах умер 28-летний украинец: дома остались жена и двое детей

Полиция рассматривает версию убийства / ТСН

В польском городе Лодзь скончался 28-летний житель Тернополя Юрий Шляхтин. Мужчина работал поваром.

По информации ТСН, он скончался при неустановленных обстоятельствах. Украинец умер, будучи в жилом помещении.

Причины смерти заробитчанина устанавливаются, его тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Также СМИ пишет, что полиция рассматривают версию убийства.

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Дома у заробитчанина остались двое несовершеннолетних детей и жена.

"Совместными силами собираем жене средства, чтобы доставить тело Юрия в Украину. Нужно собрать 1550 евро. В эту сумму входит приобретение гроба, бальзамирование, одежда, транспортировка тела из Лодзя в Тернополь, оформление необходимых документов", — рассказал директор Funeral Repatriation Memento Mori Денис Матейко.

Напомним, недавно в Польше убили украинскую заробитчанку из Бердичева. Ее оглушили тупым предметом ночью. Женщина шла на ночную смену. Сиротой осталась ее дочь, которая теперь собирает деньги на похороны матери.

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