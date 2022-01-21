Тело пролежало под дождем всю ночь: подробности зверского убийства заробитчанки в Польше

В Польше убили заробитчанку из Украины

В Польше по дороге на работу убили и ограбили украинскую заробитчанку из Бердичева. С женщиной зверски расправился неизвестный мужчина, которого сейчас разыскивает полиция.

Женщину ударили по голове и ограбили, когда она поздно вечером шла на ночную смену на работу. Тело обнаружили лишь утром, врачи уже ничем не могли ей помочь. У нее осталось двое детей и два внука.

Что известно об украинке

Надежда была родом из Житомирской области и работала поваром в кафе в родном поселке Ружин. Но полтора года назад она решила уехать на заработки в Польшу, в небольшой городок Соколув Подляски Мазовецкого воеводства под Варшавой.

Трагедия произошла 18 января, когда женщина шла на работу, у нее была ночная смена. По сообщению на Facebook Книги пам'яті померлих за кордоном українців, на камерах видеонаблюдения было видно, что женщина спокойно шла по улице, когда сзади к ней подбежал преступник. Он ударил ее по голове и ограбил. Затем скрылся.

Тело украинки пролежало под дождем всю ночь, только утром ее обнаружили прохожие и вызвали полицию. К тому моменту медики уже ничем не могли ей помочь, Надежда была мертва.

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Знакомые Надежды не могут поверить, что ее уже нет в живых. Ее вспоминают как добрую, отзывчивую и приветливую женщину. Хотя судьба у нее была не из легких.

"Лет десять назад у нее умер муж, она осталась с двумя детьми. Старший сын сейчас уже взрослый, у него своя семья и двое детей. А младшей Оле только 20 лет. Не так давно закончила колледж, работала медсестрой. Но недавно мама позвала ее с собой в Польшу на заработки", – рассказала Обозревателю одна из знакомых погибшей.

Надежда уехала в Польшу, ведь больших денег в Ружине заработать было невозможно, а нужно было помогать детям и внукам.

"В принципе, ей тут в Польше нравилось. Она трудилась на разных работах, ни от чего не отказывалась. Ее дочь тоже устроилась разнорабочей. Они обе очень трудолюбивые", – добавляет ее польская приятельница.

Дочь Надежды Оля осталась одна в Польше. Девушка немного растеряна от того, что на ее свалилось. Польские полицейские хоть и обещали разобраться, но так никого и не задержали.

Напомним, ранее в Словакии обнаружили тело 28-летнего украинского заробитчанина Павла Куропася, который работал в Польше. Правоохранители говорят о самоубийстве, однако в деле много неясностей.

Также ранее в одном из хостелов в Стараховице в Польше обнаружили тело 51-летней гражданки Украины. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти. Не исключают, что к смерти женщины мог быть кто-то причастен.

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