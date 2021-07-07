В Польше внезапно умерла молодая украинка: у нее остался 3-летний ребенок

Натия Кирия недавно переехала с маленьким сыном в Польшу/ Фото Facebook

В Польше умерла украинка - 24-летняя жительница Тернополя Натия Кирия. Без матери остался 3-летний мальчик. Трагедия произошла в городе Кепно в субботу, 3 июля.

Молодая женщина вместе с мамой возвращалась с работы, по дороге ей неожиданно стало плохо, сообщает издание 20 минут со ссылкой на родственников покойной.

Украинку отвезли в местную больницу, но там не было надлежащего оборудования, поэтому пациентку с подозрением на кровоизлияние на вертолете доставили в Познань. Но спасти ее, к сожалению, не удалось. Женщина умерла через несколько часов в реанимации.

Что стало причиной смерти 24-летней тернополянки – неизвестно. Пока что выводы судмедэксперта не сообщаются.

Известно, что украинка недавно переехала с маленьким сыном в Польшу, где проживала ее мама Ярослава. Обе женщины работали на заправке.

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Без матери остался трехлетний ребенок / Фото Facebook

Прощание с Натией состоится 7 июля в польском городке Кепно. После прощания родные хотят перевезти ее тело на родину.

Как сообщал Главред, в Польше работодателю, который в январе 2018 года бросил на скамейке остановки парализованную после инсульта работавшую у него незаконно украинку, были предъявлены обвинения в нелегальном трудоустройстве иностранцев.

В январе 2020 года украинка Оксана Харченко скончалась. Она жила у родителей в селе неподалеку Турки во Львовской области.