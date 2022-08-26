В Полтаве учительница биологии оправдывала агрессию РФ и рассказывала ученикам о "зверствах" Азова

В полтавской школе работала учительница, которая поддерживает агрессию РФ / Фото УНИАН

В одной из школ Полтавы разгорелся скандал. Учительница биологии и химии во время дистанционных уроков рассказывала ученикам о "зверствах" защитников Украины из полка Азов и "правоте РФ относительно "ДНР/ЛНР". В июле педагога уволили. Женщина не может выезжать из города без ведома следователя.

Как говорится в реестре судебных решений, 22 августа судья Октябрьского райсуда Полтавы Владимир Бугрий отпустил горе-учительницу под личное обязательство.

Женщина - пенсионного возраста, родилась в Кировской области РФ и имеет украинское гражданство. Она работала в полтавской школе №4. Во время онлайн-занятий в ZOOM с 2021 по 2022 год среди учеников средних и старших классов она выражала антиукраинскую позицию и поддерживала действия государства-агрессора.

Видео дня

Кроме того, учительница проводила уроки на русском языке и признавала правомерной оккупацию части территории Украины.

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года женщина начала пропагандировать отсоединение территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" от территорий Украины, уверяя, что ценой территорий федеративных республик можно теперь потерять всю страну.

Также женщина обсуждала возможность разработки биологического оружия на территории Украины и осуждала деятельность полка "Азов", бойцы которого якобы пытали пленных.

Специалисты Института судебных экспертиз им. засл. проф. М.С.Бокариуса пришли к выводу, что такие высказывания учительницы могли оказать деструктивное влияние на когнитивную, эмоциональную, мотивационную сферы психики учащихся. А также у них могли формироваться негативные социальные установки, стереотипы и отношение к Вооруженным силам Украины или конституционному устройству страны.

В июне женщине не продлили трудовой контракт со школой. А 18 августа учительнице-коллаборантке сообщили о подозрении. В качестве меры пресечения ей выбрали личное обязательство – аналог "подписки о невыезде".

После завершения расследования педагогу грозит до пяти лет ограничения или лишение свободы с конфискацией имущества или без этого.

Как сообщал Главред, в декабре 2021 года в столичном лицее №303 на Позняках разгорелся языковой скандал. На просьбу ученика общаться на украинском учительница немецкого языка заявила, что гордится тем, что она - русская, а не украинка.

Интересно, конфликт произошел в лицее, учебно-воспитательным потенциалом которого является "национальное воспитание с целью изучения и сохранения наследия украинского народа". Видео языкового конфликта попало в Сеть, и информация дошла до руководства учебного заведения. Выяснилось, что конфликт произошел между учеником восьмого класса и учительницей немецкого и русского языков Ларисой Бондарь.

Другие новости: