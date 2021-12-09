Учительница из Киева, которая попала в языковой скандал, извинилась и пообещала уволиться

В столичном лицее №303 на Позняках разгорелся языковой скандал / REUTERS

На днях в одном из столичных лицеев разгорелся языковой скандал. На просьбу ученика вести урок на украинском языке учительница заявила, что "гордится тем, что она не украинка, а русская". Интересно, конфликт произошел в лицее, учебно-воспитательным потенциалом которого является "национальное воспитание с целью изучения и сохранения наследия украинского народа".

Видео языкового конфликта на попало в Сеть, и информация дошла до руководства учебного заведения, передает ТСН.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Валентина Симонова признала, что голос на видео принадлежит учительнице немецкого и русского языков Ларисе Бондарь. В ходе служебного расследования выяснили, что инцидент произошел на уроке восьмого класса.

"Причиной конфликта стало недоразумение между ребенком и учителем. Учитель допустил нарушение языкового законодательства, этики поведения педагога и человека вообще. Глубоко переживает и сожалеет, что так произошло", — рассказала Симонова.

Педагог работает в учебном заведении уже пятый год. Ей объявили выговор. Она продолжает исполнять свои обязанности, но обещает уволиться.

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Бондарь извинилась перед коллективом лицея и заявила, что очень сожалеет об инциденте.

"Не сдержала эмоции и очень жалею, что так произошло. Я уже извиняюсь у своего коллектива, при случае извинюсь перед ребенком, очень жалею, что так произошло. Больше нечего добавить. Я увольняюсь", — сказала женщина.

Заявление на увольнение по собственному желанию учительницы директор лицея подпишет, как только вернется на работу.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, на которого наложены обязанности следить за соблюдением прав в области образования, говорит: за это нужно сразу увольнять, да еще и по статье.

"Это откровенное неуважение к законам Украины, Украине, ребенку, а также абсолютное непонимание человека, где он находится и что он делает", — отметил чиновник.

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Как сообщал Главред, в Виннице на днях разгорелся языковой скандал. В ресторане итальянской кухни Pasta e Vino - Piazza Beatrice официант отказался переходить на украинский язык после просьбы посетителя.

Позже появился официальный ответ коллектива ресторана. Там заявили, рейтинг ресторана всегда основывался на отзывах клиентов, но данный отзыв не соответствует действительности.

"Наше заведение никогда не отказывалось обслуживать клиентов на украинском языке! Мы соблюдаем законодательство и уважаем страну, где живем и работаем", - говорится в сообщении.

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