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В Раде раскрыли подробности отмены перевода часов в Украине

7 марта 2021, 22:10
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Руслан Стефанчук рассказал об особенностях исчисления времени в Украине.

часы
Когда в Украине отменят перевод часов / pixabay

Первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал подробности законопроекте об отмене перевода часов и особенностях исчисления времени в Украине.

"Основная норма этого закона, что по всей территории Украины действует единое время — киевское. Но между первым вторым чтением, я думаю, появится норма, мы будем ее инициировать, что органы местного самоуправления в случае необходимости могут устанавливать не региональное время, а особенности начала рабочего дня. То есть если они видят, что какой-то разрыв во времени есть, то они, не отменяя киевское время, могут установить, что работа в определенном регионе будет, например, на полчаса позже или раньше начинаться. Но это никоим образом не повлияет на единое киевское время на всей территории Украины", — сказал он.

Стефанчук также отметил, что в переходе на летнее и зимнее время нет необходимости. "Полезность или экономичность абсолютно не доказана. То же мы получили от всех институтов в Украине — никто никогда не проводил никаких выводов относительно того, что он (перевод часов — ред.) каким-то образом способствует экономии, о которой постоянно говорят", — сказал он.

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Напомним, в 2021 году переход на летнее время должна состояться в ночь с 27 на 28 марта в 3 часа ночи, часы нужно будет перевести на час вперед.

Перевод часов в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

перевод часов Руслан Стефанчук
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