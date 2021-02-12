В Раде требуют ввести санкции против 4-го канала за оскорбления зрителей "каналов Медведчука"

Максим Бужанский / Фото: УНИАН

В Верховной Раде отреагировали на скандальные заявления телеведущего Остапа Дроздова, который в эфире 4-го канала сравнил зрителей попавших под сканции каналов с "крысами".

Народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский направил в Нацсовет по вопросам телевидения и радиообращение депутатское обращение. В нем он попросил просит провести проверку телеканала и рассмотреть вопрос о санкциях.

"Обратился с депутатским обращением к Нацсовету по телевидению и радиовещанию по поводу ряда беспрецедентно оскорбительных для украинских граждан заявлений, сделанных вчера сотрудником "4 канала" Остапом Дроздовым в эфире этого же канала", - написал Бужанский.

Также он потребовал рассмотреть вопрос необходимости применения санкций против упомянутого телеканала.

"Прошу Нацсовет провести проверку деятельности упомянутого телеканала и ее соответствие закону Украины о телевидении и радиовещании, рассмотреть вопрос необходимости применения санкций и сообщить мне о результатах", - сообщил "слуга народа".

Отметим, что заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук сообщила Telegram-каналу PavlovskyNews о том, что она также обратится с письменным заявлением в Нацраду по поводу действий Дроздова.