В регионах прогремели мощные взрывы: Украина под атакой ракет, Шахедов и КАБов

Российские оккупанты вечером 29 октября атаковали Украину шахедами. Во многих областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Вражеские ударные беспилотники зафиксировали в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Также отмечается, что россияне осуществили запуск баллистических ракет с северо-восточного направления. В Сумах прогремели мощные взрывы. Пока нет информации о последствиях ракетной атаки. Кроме того, РФ осуществляла запуск КАБов для ударов по Сумской области.
Враг атаковал авиабомбами и Харьковскую область. Там удары были зафиксированы в селе Безруки в Дергачевской общине. В результате этого был поврежден частный дом, пострадали два человека. Об этом сообщает председатель Сумской ОГА Олег Синегубов.
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Ранее сообщалось о том, что в Киеве раздавались взрывы и вспыхнул пожар. В Соломенском районе Киева упали обломки вражеского беспилотника.
Напомним, как ранее сообщал Главред, страна-агрессор Россия атаковала Украину 100 дронами. Как отметили военные, РФ применила ударные БПЛА типа "Shahed" и неустановленные беспилотники. Направлениями пусков были: Курск, Орел и Приморско-Ахтарск в России.
Как сообщалось ранее, россияне ударили ракетой-гибридом по Харькову. На месте попадания в здание Госпрома вспыхнул пожар, известно о погибших и пострадавших.
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