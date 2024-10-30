Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В регионах прогремели мощные взрывы: Украина под атакой ракет, Шахедов и КАБов

Ангелина Подвысоцкая
30 октября 2024, 00:02обновлено 30 октября, 00:32
39
В результате вражеских ударов известно о пострадавших, повреждены дома.
В регионах прогремели мощные взрывы: Украина под атакой ракет, Шахедов и КАБов
Украина под атакой шахедов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Российские оккупанты вечером 29 октября атаковали Украину шахедами. Во многих областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Вражеские ударные беспилотники зафиксировали в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о Шахедах / Инфографика: Главред

Также отмечается, что россияне осуществили запуск баллистических ракет с северо-восточного направления. В Сумах прогремели мощные взрывы. Пока нет информации о последствиях ракетной атаки. Кроме того, РФ осуществляла запуск КАБов для ударов по Сумской области.

видео дня

Враг атаковал авиабомбами и Харьковскую область. Там удары были зафиксированы в селе Безруки в Дергачевской общине. В результате этого был поврежден частный дом, пострадали два человека. Об этом сообщает председатель Сумской ОГА Олег Синегубов.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Киеве раздавались взрывы и вспыхнул пожар. В Соломенском районе Киева упали обломки вражеского беспилотника.

Напомним, как ранее сообщал Главред, страна-агрессор Россия атаковала Украину 100 дронами. Как отметили военные, РФ применила ударные БПЛА типа "Shahed" и неустановленные беспилотники. Направлениями пусков были: Курск, Орел и Приморско-Ахтарск в России.

Как сообщалось ранее, россияне ударили ракетой-гибридом по Харькову. На месте попадания в здание Госпрома вспыхнул пожар, известно о погибших и пострадавших.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России ракетный удар атака дронов
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне пытаются форсировать Днепр: в ВСУ оценили опасность для Херсонщины

Россияне пытаются форсировать Днепр: в ВСУ оценили опасность для Херсонщины

00:30Украина
В регионах прогремели мощные взрывы: Украина под атакой ракет, Шахедов и КАБов

В регионах прогремели мощные взрывы: Украина под атакой ракет, Шахедов и КАБов

00:02Украина
"Есть три сценария": в "Укрэнерго" предупредили о "тяжелой зиме" - чего ждать

"Есть три сценария": в "Укрэнерго" предупредили о "тяжелой зиме" - чего ждать

23:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Уже не получается": предательница Ани Лорак пожаловалась на свою дочь

"Уже не получается": предательница Ани Лорак пожаловалась на свою дочь

Как очистить застарелый нагар на сковороде: чудодейственное средство за копейки

Как очистить застарелый нагар на сковороде: чудодейственное средство за копейки

Гороскоп на ноябрь: битва жаб и гадюк в Кремле, война в США и добрый знак для Украины

Гороскоп на ноябрь: битва жаб и гадюк в Кремле, война в США и добрый знак для Украины

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Тиграм - проблемы, Змеям - потери

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Тиграм - проблемы, Змеям - потери

Беременная жена Остапчука обозвала украинских журналистов

Беременная жена Остапчука обозвала украинских журналистов

Последние новости

00:30

Россияне пытаются форсировать Днепр: в ВСУ оценили опасность для Херсонщины

00:02

В регионах прогремели мощные взрывы: Украина под атакой ракет, Шахедов и КАБов

29 октября, вторник
23:48

Молодой возлюбленный сделал певице Lama предложение руки и сердца

23:38

"Есть три сценария": в "Укрэнерго" предупредили о "тяжелой зиме" - чего ждать

23:37

Украина должна нанести удар по северокорейским войскам: Байден назвал условие

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

23:22

"Постельное бельё налепила": путинистка Наташа Королева жестко опозорилась на всю РФ

22:56

РФ начала масштабное наступление: можно ли говорить об обвале фронта - Самусь

22:49

РФ готовит альтернативу "Мюнхену": одна из стран ЕС присоединится

22:38

Что будет с руководителями МСЭК после обновления системы: ответ Минздрава

Реклама
22:33

"Генетический материал": кто стал матерью двойняшек Аллы Пугачевой - росСМИ

22:24

P.Diddy брал весы для отбора женщин на грязные вечеринки: сколько должны были весить девушки

22:14

В Пентагоне подтвердили присутствие войск КНДР на Курщине: известно их количество

22:02

Дорога в один конец: у врага начался бунт и массовые отказы наступать - "АТЕШ"

22:00

"Уже заговариваюсь": предательница Ани Лорак цинично высмеяла украинский язык

21:53

(Не)скромный выбор Демина: шоумен признался с кем из певиц хотел бы близости

21:52

Спит с еще одной леди: принц Уильям выдал "постельный" секрет о ночи с Кейт

21:31

"Накрыли американской техникой": в ВСУ раскрыли детали разгрома РФ на Курщине

21:30

Склад БК РФ под Луганском мощно сдетонировал, под раздачу попала делегация из МосквыВидео

21:29

Над Украиной появится Северное сияние: когда можно будет посмотреть

21:04

РФ сосредоточила 200 000 военных: в ВСУ рассказали, есть ли угроза для ДнепропетровщиныВидео

Реклама
21:02

"Проводница Верочка": Брежнева в форме "Укрзалізниці" явилась на популярный рейсВидео

20:41

По университету в Чечне могла ударить не Украина: детали от Defense Express

20:38

Не только декорация для серванта: какое назначение известного сервиза "Рыбки"

20:34

Будет сиять за считанные минуты: женщина удивила способом, как отмыть плиту до блеска

20:12

Чеченский Кадыров выдал циничное заявление: чем он угрожает УкраинеВидео

20:00

В Украине не все студенты освобождаются от мобилизации: кому могут выдать повестку

19:56

Россия во время "ядерных" тренировок использовала Х-101: все подробности

19:53

Эксперты призвали никогда не заливать чай кипятком: в чем причинаВидео

19:30

Можно хоть на Луну полететь, но результатов переговоров не будетмнение

19:20

Имитация жестокого ядерного удара: Путин пошел на дикий шаг - Reuters

18:52

"Жизнь жестока": Дуда назвал условие, при котором Польша передаст Украине МиГ-29

18:51

В Украину возвращаются морозы и дожди: когда ожидается сильное похолодание

18:49

Будут свежие месяцами: 2 самых лучших способа, как хранить яйца долгоВидео

18:41

Россияне уже в трех километрах от важного города: жуткие детали от МВА

18:33

"Теоретически это возможно": известно, куда могут уйти деньги руководителей МСЭК

17:55

"Выгребают" даже больных гепатитом: РФ формирует новые штурмовые подразделения

17:41

О прорыве речь не идет: Коваленко проанализировал новые потери РФ на Курщине

17:20

Татьяна Пискарева разнесла предательницу Тодоренко

17:17

"У меня столько этих было": Остап Ступка прокомментировал роман с 22-летней

17:13

"Начнется веселая жизнь": астролог раскрыл, что ждет Украину, РФ и США в ноябреВидео

Реклама
17:12

Путин на фоне позора с "Сарматом" пафосно объявил о новых пусках "ядерных" ракетВидео

17:11

В жизнь ворвется "черная полоса": приметы, которые нельзя нарушать 30 октября

17:09

Как определить характер человека по почерку: на что смотреть и как расшифровать

17:05

Зарабатывали миллионы на "инвалидностях": ГБР добралось до МСЭКа в ОдессеФото

16:51

ТОП-3 самые крепкие пары: астрологи назвали настоящих соулмейтов-знаков зодиака

16:41

Войска из КНДР уже попали "под раздачу" ВСУ: СМИ раскрыли направление удараВидео

16:39

Как сказать на украинском "перочинний ніж": мало кто знает правильный ответВидео

16:25

Рада проголосовала за увольнение генпрокурора Костина - нардеп

16:08

Грозит 10 лет: в России арестовали популярного актера за поддержку Украины

16:03

Несколько признаков расскажут все: как узнать характер человека по его подписи

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять