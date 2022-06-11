В Росси уже стали "героями": ВСУ ликвидировали трех командиров армии оккупантов

ВСУ ликвидировали трех командиров армии РФ / t.me/a_shtirlitz

Украинские воины ликвидировали троих командиров российской оккупационной армии. "Груз 200" отправился в города РФ от Кубани до Сахалина.

Офицер Вооруженных Сил Украины и блогер Анатолий Штефан сообщил, что был уничтожен командир разведроты танкового полка, старший лейтенант Александр Зотов из Красноярского края.

Как сообщают российские паблики, погиб он 3 июня под Лисичанском Луганской области вследствие точной работы украинской артиллерии, ранения тогда якобы получили еще 7 оккупантов. Ликвидированного захватчика похоронили 10 июня.

Также удобрением стал командир танковой роты старший лейтенант Максим Михайлов из Кубани. В России сообщают, что ему в государстве-агрессоре присвоили звание "Герой России".

Ликвидирован также командир инженерно-саперной роты старший лейтенант Михаил Иванников. Он, как пишут в российских соцсетях, был уничтожен при попытке "наведения понтонной переправы через реку возле одного из населенных пунктов".

t.me/a_shtirlitz

Напомним, ранее под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным "Ваха".

На Донбассе он воевал против ВСУ в роте спецназа НВФ "Ольхон". В 2017 году он вернулся в Бурятию. В 2022 году Анданов принял участие в так называемой "спецоперации" РФ. Есть информация, что, предположительно, Ваху ликвидировал снайпер ВСУ.

Читайте такжеМрут генералы и летчики: военный объяснил, почему Путина не останавливают колоссальные потериДо того украинские бойцы ликвидировали Бaтo Бacaнoва, который был чемпионом РФ по танковому биатлону. 25-летний российский захватчик сгорел в собственном танке.

Читайте также: