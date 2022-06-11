В Росси уже стали "героями": ВСУ ликвидировали трех командиров армии оккупантов

"Груз 200" отправился в города РФ от Кубани до Сахалина.
Украинские воины ликвидировали троих командиров российской оккупационной армии. "Груз 200" отправился в города РФ от Кубани до Сахалина.
Офицер Вооруженных Сил Украины и блогер Анатолий Штефан сообщил, что был уничтожен командир разведроты танкового полка, старший лейтенант Александр Зотов из Красноярского края.
Как сообщают российские паблики, погиб он 3 июня под Лисичанском Луганской области вследствие точной работы украинской артиллерии, ранения тогда якобы получили еще 7 оккупантов. Ликвидированного захватчика похоронили 10 июня.
Также удобрением стал командир танковой роты старший лейтенант Максим Михайлов из Кубани. В России сообщают, что ему в государстве-агрессоре присвоили звание "Герой России".
Ликвидирован также командир инженерно-саперной роты старший лейтенант Михаил Иванников. Он, как пишут в российских соцсетях, был уничтожен при попытке "наведения понтонной переправы через реку возле одного из населенных пунктов".
Напомним, ранее под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным "Ваха".
На Донбассе он воевал против ВСУ в роте спецназа НВФ "Ольхон". В 2017 году он вернулся в Бурятию. В 2022 году Анданов принял участие в так называемой "спецоперации" РФ. Есть информация, что, предположительно, Ваху ликвидировал снайпер ВСУ.
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