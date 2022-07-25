В России лживо заявили об "уничтожении базы" с HIMARS на Хмельнитчине после попытки обстрела

В России врут об уничтожении базы с HIMARS на Хмельччине / коллаж Минобороны РФ, Википедия

Россия пыталась ударить по Хмельницкой области, а в Минобороны РФ сразу попытались оправдаться. Там заявили, что на территории Хмельницкой области якобы "уничтожили базы" с реактивными системами залпового огня HIMARS и крупнокалиберными гаубицами М777. Об этом заявили представители российского министерства во время брифинга, сообщают росСМИ.

"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановка Хмельницкой области уничтожено перевалочную базу с поставленными США боеприпасов реактивных систем залпового огня HIMARS и снарядами американских крупнокалиберных гаубиц М777", - лгут в Минобороны РФ.

Следует отметить, что вчера, 24 июля, оккупанты пытались попасть тремя ракетами по территории Хмельницкой области. Это подтвердил руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. По предварительным данным российские войска выпустили ракеты из Черного моря. Украинским военным удалось сбить ракеты.

В результате падения обломков никто не пострадал. Военная администрация опубликовала фото с последствиями от падения ракет в поле Каменец-Подольского района.

РФ пыталась ударить по Хмельницкой области / Сергей Гамалий

Можно предположить, что обстрел Хмельницкой области и лживые заявления России связаны между собой.

Раніше ми повідомляли про те, що глава російського Міноборони Сергій Шойгу наказав військам РФ знайти, де знаходяться HIMARS і нанести по ним удари. Міноборони дало вказівку на "пріоритетне ураження ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника".

Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що РФ відправила в Україну близько 200 бійців спецназу, які повинні "полювати" на американські HIMARS. Він додав, що в Україні починає етап війни спецназів. Бійці РФ намагатимуться знищити HIMARS, український спецназ знищуватиме російський.

Армия Украины наносит удары по войскам РФ из РСЗО HIMARS

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що ЗСУ регулярно влаштовують "сюрпризи" російським окупаційним військам завдяки ракетним системам HIMARS. Далекобійна артилерія Заходу демонструє високу ефективність, удари наносяться по чітко поставлених цілях. Україна, як і раніше, ставить перед собою завдання звільнення всіх територій.Читайте такжеHIMARS - убийца российских складов БП: Резников озвучил результаты работы американских РСЗО

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначав, що армія України атакує об'єкти окупантів із HIMARS і в окупованих районах Херсонської області. На його думку, угруповання військ РФ там налічує 12-15 тисяч військових. Вони здаватимуться в полон ще до контрнаступу ЗСУ.

У Пентагоні зробили заяву, згідно з якою реактивні системи залпового вогню HIMARS суттєво впливають на ситуацію на війні Росії проти України. Київ отримав вже 8 таких РСЗВ, буде ще 4. Очікується, що на балансі ЗСУ опиниться всього 12 таких установок.

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