В России "Сбербанк" требует от киевлянки заплатить миллион долгов ее покойного отца

В России "Сбербанк" требует от киявлянки заплатить миллион долгов ее покойного отца / ТСН

Сотрудники российского государственного финансового учреждения "Сбербанк" требует от жительницы Киева погасить кредиты, которые взял в 2018-м и не погасил в Подмосковье ее покойный отец. Об этом сообщает портал ТСН.

По словам самой женщины, Людмилы Князьской-Хановой, общая сумма задолженности — более 1 миллиона рублей (приблизительно 370 тысяч гривен по нынешнему курсу). О том, что женщина должна якобы срочно выплатить задолженность, "Сбербанк" заранее ей не сообщал.

"Письмо счастья" друг семьи нашел в почтовом ящике. Киевлянка считает, что банк таким образом решил накрутить ей кругленькую сумму. Теперь женщина судится с россиянами.

"Банк в течение трех лет скрывал от меня наличие этих кредитов. Но когда настал карантин и иностранцев перестали пускать в Россию, — они пошли в суд. При этом заранее меня об этом не уведомили", — рассказала она.

В общей сложности у Людмилы было три кредита.

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"Оформляя наследство, нотариус делала запрос в банк о наличии счетов. То есть банк был уведомлен о смерти своего клиента. Но об отцовских кредитах сообщить мне не спешил. Как и выйти на связь с вопросом, не хочу ли я их погасить. Свяжись они со мной заранее, сумма кредита была бы значительно меньше", — говорит она.

По словам Людмилы, если бы "Сбербанк" сообщил о кредите заранее и, соответственно, женщина начала его погашать, сумма составила бы 763 тысячи рублей (280 тысяч гривен).

"Из них 334 тысячи рублей погашаются страховкой, наличие которой банк скрывает в суде. Но она легко нашлась, едва я пришла в банк лично и попросила менеджера проверить, был ли у них застрахован отец", — добавляет женщина.

По словам ее адвоката, в действиях банка нет как такового нарушения российского законодательства. Однако исходя из норм этики с моралью, Сбербанк, после того, как установил наследницу, должен был уведомить ее о наличии какого-либо кредита.

"В нашем случае уведомления были, но они предъявлялись по месту нахождения недвижимого имущества умершего — то есть в Подмосковье. А в наследственном деле, которое у банка было, четко сказано, что местом жительства наследницы является Киев. Они должны были сообщить ей туда. А здесь уведомления направлялись в место, где никто не живет", — рассказывает Людмила.

Об инциденте со "Сбербанком" женщина написала на своей странице в одной из социальных сетей. Впоследствии в комментарии к ее посту пришли представители Сбербанка, которые пообещали разобраться в ситуации.

Журналистам детально комментировать ситуацию они не захотели.

"Банк анализирует ситуацию и о результатах проверки сообщит автору обращения", — сообщили нам в банке.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине банковские учреждения стали гораздо чаще отменять переводы денег по банковской карте и блокировать счета клиентов.

В частности недавно на определенные ограничения жаловались клиенты государственного ПриватБанка. Если обычные операции граждан на небольшие суммы не выглядят подозрительными и не являются объектом финансового мониторинга, то операции на сумму от 400 тысяч гривен тщательно проверяются.