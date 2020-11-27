УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В России украинского политзаключенного Марченко приговорили к 10 годам

27 ноября 2020, 21:59

Суд в РФ вынес приговор украинскому политзаключенному Марченко.

Марченко приговорили к 10 годам

Суд Российской Федерации приговорил гражданина Украины Сергея Марченко, похищенного боевиками "ДНР" в Донецке в декабре 2018 года, к 10 годам заключения.

"Моему мужу, Александру Марченко, вынесли приговор 10 лет. И, вроде бы, мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на какое-то чудо... Даже не представляю, какие чувства сейчас охватывают Александра. Знаю только одно - он держится, потому что имеет огромную силу воли", - написала жена политзаключенного Екатерина Марченко в Facebook.

Консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский в комментариях к посту сообщил, что на следующей неделе посетит Александра Марченко в СИЗО и окажет ему всю возможную поддержку.

Читайте такжеОмбудсмен рассказала, как Россия издевается над украинскими политзаключенными

Марченко был похищен боевиками НВФ "ДНР" в Донецке в октябре 2018 года. Как пишет Укринформ, родные рассказывают, что в 2014 году он отвез машину на СТО в Донецке, но не смог забрать ее из-за военных действий. В декабре 2018 года Марченко позвонил знакомый и сказал, что человек, который ездил на его машине, сбежал из Донецка, а значит, автомобиль можно забрать. Мужчина отправился за машиной и попал в руки террористов.

После двух месяцев пребывания в изоляторе "МГБ ДНР" Марченко доставили на границу Украины и РФ и передали представителям ФСБ России. Еще почти два с половиной месяца его удерживали с помощью административных арестов в депортационном центре Краснодарского края.

Уголовное дело против Марченко было возбуждено 30 апреля 2019 года. После этого его поместили в СИЗО, обвинив в приготовлении к приобретению и незаконному перемещению с территории России продукции военного назначения и шпионаже.

В декабре 2019 года правозащитный центр Мемориал признал украинца Марченко политзаключенным.

новости России политзаключенный Сергей Марченко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В России украинского политзаключенного Марченко приговорили к 10 годам». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украина готовится к локдауну на 3 недели: появились деталиУкраина готовится к локдауну на 3 недели: появились детали Разведка рассекретила планы России по Зеленскому и его окружениюРазведка рассекретила планы России по Зеленскому и его окружению В ВСУ оценили шансы на силовое освобождение ДонбассаВ ВСУ оценили шансы на силовое освобождение Донбасса В Украине нанесли новый удар по паспортам России: стало известно о решении КабминаВ Украине нанесли новый удар по паспортам России: стало известно о решении Кабмина "Вам нада столько масла?": В Сети смеются над флешмобом с маслом от Roshen"Вам нада столько масла?": В Сети смеются над флешмобом с маслом от Roshen
Следующий материал

Последние новости

22:13
Турция прекращает сотрудничество с Россией и намерена работать с США – Bloomberg
21:59
В России украинского политзаключенного Марченко приговорили к 10 годам Видео
21:55
Антирекорд COVID-19: в Украине впервые поставили более 16 тыс. диагнозов Видео
21:42
"Бил и угрожал выдавить глаза": экс-жена Олега Кензова рассказала о насилии Видео
21:40
Эпидемиолог спрогнозировал спад пандемии COVID-19 Видео
Реклама
21:25
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:13
​Слуга народа после драки возглавил Киевский облсовет​ Видео
21:08
У Зеленского назвали главные уроки войны в Нагорном Карабахе для Украины Видео
21:03
Умирал в бедности: друг Марадоны рассказал о проблемах легенды футбола Видео
21:02
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры Видео
20:30
В МИД Украины ответили на "сводки КГБ" в исполнении Лукашенко Видео
20:18
Кровь и насилие силовиков: группа Каста экранизировала жесткие протесты в Беларуси Видео
20:09
В Кировоградской области произошло кровавое ДТП с участием военного грузовика
19:57
В Слуга народа рассказали, будут ли работать детсады и школы при локдауне
19:44
Комаровский назвал главный страх врачей из-за пандемии коронавируса Видео
19:42
Что съесть после вечеринки, чтобы облегчить симптомы похмелья: топ-7 Видео
19:42
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
19:33
Укрзализныця по просьбам пассажиров возобновляет одну из услуг
19:31
Чёрная пятница в GOG – скидки на тысячи игр до -91%
19:19
США пойдут войной на Россию из-за Северного потока-2: эксперт сделал опасный прогноз Видео
Реклама
19:13
Не нюх и не кашель: врач рассказала о самом первом симптоме COVID-19 Видео
19:12
"Любовница Путина и третья дочь": эксперт назвал причину слива "компромата"
19:02
Секс, інста і ЗНО вышел онлайн - как смотреть сериал Видео
18:57
Погода в выходные: синоптик сделала важное предупреждение Видео
18:55
Холостячка 2020 - что было в 6 выпуске 27-11-2020 Видео
18:54
Жесткий карантин и остановка транспорта: в Минздраве раскрыли подробности локдауна Видео
18:46
Известный журналист заболел COVID-19 после вакцинации Спутником V Видео
18:43
Жесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в США Видео
18:24
Создатели Silent Hill работают над таинственной игрой для PlayStation 5
18:23
Гороскоп на декабрь 2020: один знак Зодиака предупредили об атаке COVID-19
18:09
"Шикарная барышня": ​71-летняя Пугачева показала себя без грима
17:34
В Минздраве сделали заявление о новой стратегии по борьбе с COVID-19 в Украине Видео
17:33
Эксперты рассказали, как не попасть в ловушку злоумышленников в Черную пятницу
17:29
"Перенести войну внутрь страны": Пашинян разразился угрозами из-за Карабаха Видео
17:19
Локдаун на Новый год: Ляшко дал неожиданный прогноз Видео
17:15
Минздрав изменил список "красной зоны" : в какие страны можно ехать
17:09
Эксперт сказал, какие "плюшки" Украине светят при Байдене Видео
17:01
Главы команда Xbox рассказал, что он думает о контроллере DualSense для PlayStation 5
16:50
Воспаление почек: симптомы, причины и способы лечения Видео
16:40
"Надо душить Беларусь": Лукашенко выдвинул новое обвинение в адрес Украины Видео
Реклама
16:34
Когда в Украине введут локдаун: названы ключевые даты Видео
16:11
Как вам такой ведьмак? Художник представил, как мог бы выглядеть Мадс Миккельсен в образе Геральта Фото
15:59
Лукашенко анонсировал уход: когда не будет "работать президентом" Видео
15:48
"Давайте вводить": в партии Зеленского дали "зеленый свет" локдауну Видео
15:48
Расходы на Пенсионный фонд порежут: сколько хотят сэкономить на пенсионерах
15:48
Война власти и КСУ: Зеленский внес в Раду новый проект закона по е-декларациям Видео
15:40
Священник объяснил, от чего на самом деле велит отказаться Рождественский пост 2020 Видео
15:32
Тихановская рассказала о приглашении от Байдена на инаугурацию
15:22
Будьте осторожны: Sony жестоко наказывает владельцев PS5 за использование уязвимости консоли Видео
15:12
2021 - год кого это будет, и в чем встречать Новый год
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять