В Ровно депутаты пошли стенка на стенку: что стало причиной разборок

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В Ровно во время сессии городского совета избили экс-депутата Верховной Рады от партии ВО Свобода, а ныне депутата от этой же политической силы Олега Осуховского.

Драка произошла во время выступления экс-руководителя Правого сектора Романа Коваля, который выступил против смены руководства городской больницы, пишет Rivnenews.

Отметим, что этого вопроса в повестке сессии вообще не было. В это время к трибуне подбежали депутаты от ВО Свобода и завязалась потасовка, в которой приняли участие около 20 человек.

По данным СМИ, в драке приняли участие так называемые "титушки", неизвестно почему явившиеся на сессию.

Добавим, что успокоить депутатов удалось только при помощи правоохранителей.

Ранее народный депутат Украины от Батькивщины Константин Бондарев на заседании Киевского областного совета вступил в жесткую перепалку с депутатами с угрозами.

Народный избранник угрожал депутатам облсовета Владимиру Сабадашу и Роману Тытыкало, а также грозил применить против них физическую силу.