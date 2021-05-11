В СБУ перечислили направления, по которым Россия может напасть на Украину

Военная угроза со стороны России уменьшилась, но агрессор отвел лишь часть своих войск (только из Крыма). Именно об этом заявил руководитель СБУ Иван Баканов.
Российская Федерация для вторжения в Украину может использовать пять основных направлений (причем не исключено нападение с территории Беларуси). Об этом заявил в рамках форума Украина 30 руководитель СБУ Иван Баканов.
По его словам, сейчас военная угроза со стороны России уменьшилась, но агрессор отвел лишь часть своих войск (только из Крыма).
"Боевой и численный состав ударной группировки России вдоль границы Украины и на оккупированной территории Крыма составляет около 100 тысяч человек – это по состоянию на сейчас. Танки, боевые самолеты, корабли, вертолеты, батальонго-тактические группы, группы ракетных войск и артиллерии", – сказал Баканов.
По его словам, есть пять основных направлений, откуда может ударить Россия, а также еще одно предполагаемое – с территории Беларуси:
- Сиверское оперативное направление – под ударом Сумская и Черниговская области;
- Слобожанское – Харьковская область;
- Донецкое – Донбасс;
- Южногбугское (из Приднестровья) – Одесская область;
- Крымское – Херсонская область и все азово-черноморское побережье Украины.
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Переговоры Зеленского и Путина по Донбассу:
- Ранее президент Зеленский обратился к главе РФ Путину на русском языке и предложил провести встречу в любой точке Донбасса, где по-прежнему идут боевые действия.
- В Кремле рассказали о реакции Путина о встрече с Зеленским на Донбассе. Путин знает о предложении Зеленского провести встречу на Донбассе, сказал Дмитрий Песков. Впрочем, он уточнил, что официальных запросов на проведение встречи Путина и Зеленского на Донбассе из Киева пока не поступало.
- 16 апреля по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, глава украинского государства Владимир Зеленский сказал, что он планировал подискутировать с Путиным. Впрочем, Путин вновь проигнорировал переговоры с Зеленским.
- 9 апреля в Офисе президента Украины сделали заявление о том, что после резкого обострения вооруженного противостояния на Донбассе в президентской администрации обратились с запросом на переговоры с лидерами нормандского формата. Однако Путин отказался говорить с Зеленским.