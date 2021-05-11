В СБУ перечислили направления, по которым Россия может напасть на Украину

Российские войска / УНИАН

Российская Федерация для вторжения в Украину может использовать пять основных направлений (причем не исключено нападение с территории Беларуси). Об этом заявил в рамках форума Украина 30 руководитель СБУ Иван Баканов.

По его словам, сейчас военная угроза со стороны России уменьшилась, но агрессор отвел лишь часть своих войск (только из Крыма).

"Боевой и численный состав ударной группировки России вдоль границы Украины и на оккупированной территории Крыма составляет около 100 тысяч человек – это по состоянию на сейчас. Танки, боевые самолеты, корабли, вертолеты, батальонго-тактические группы, группы ракетных войск и артиллерии", – сказал Баканов.

По его словам, есть пять основных направлений, откуда может ударить Россия, а также еще одно предполагаемое – с территории Беларуси:

Сиверское оперативное направление – под ударом Сумская и Черниговская области;

Слобожанское – Харьковская область;

Донецкое – Донбасс;

Южногбугское (из Приднестровья) – Одесская область;

Крымское – Херсонская область и все азово-черноморское побережье Украины.

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