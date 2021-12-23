В семи регионах Украины обнаружили новый вариант штамма Дельта

Ученые считают, что это причина высокой смертности / НАН Украины

В Украине обнаружили 12 вариантов Дельта-штамма коронавируса. Среди них – новый – AY.122, который активно распространяется на территории России и отличается тяжелым течением болезни, а также высокой смертностью.

"Для исследования использовали 74 образца, взятых у больных из 9 регионов Украины в период с 18 ноября по 1 декабря 2021 г. С помощью полногеномного секвенирования нового поколения установили, что все 100% образцов являются вариантами штамма Дельта. Ученые обнаружили в этих образцах 12 разных вариантов штамма Дельта", - отметили в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Вариант Дельта-штамма AY.122 нашли в образцах из Днепра, Сум, Полтавы, Николаева, Житомира, Одессы.

Именно с этим штаммом ученые связывают высокий уровень смертности в стране.

Напомним, в Украине уже начали размышлять о сокращении срока действия COVID-сертификата. Решение по этому поводу будут принимать после 10 января 2022 года.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 23 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки обнаружили у 7312 жителей страны.

Количество больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 630 391 человек;

выздоровели - 3 393 420 пациентов;

летальных исходов - 94 184;

проведено ПЦР-тестирований – 16 598 851.

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