В семи регионах Украины обнаружили новый вариант штамма Дельта

В стране уже зафиксровано 12 видов Дельта-штамма.
В Украине обнаружили 12 вариантов Дельта-штамма коронавируса. Среди них – новый – AY.122, который активно распространяется на территории России и отличается тяжелым течением болезни, а также высокой смертностью.
"Для исследования использовали 74 образца, взятых у больных из 9 регионов Украины в период с 18 ноября по 1 декабря 2021 г. С помощью полногеномного секвенирования нового поколения установили, что все 100% образцов являются вариантами штамма Дельта. Ученые обнаружили в этих образцах 12 разных вариантов штамма Дельта", - отметили в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины.
Вариант Дельта-штамма AY.122 нашли в образцах из Днепра, Сум, Полтавы, Николаева, Житомира, Одессы.
Именно с этим штаммом ученые связывают высокий уровень смертности в стране.
Напомним, в Украине уже начали размышлять о сокращении срока действия COVID-сертификата. Решение по этому поводу будут принимать после 10 января 2022 года.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро четверга, 23 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки обнаружили у 7312 жителей страны.
Количество больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 630 391 человек;
- выздоровели - 3 393 420 пациентов;
- летальных исходов - 94 184;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 598 851.
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