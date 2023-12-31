В Сети пишут о сбитом Ту-22М: чем могут "завалить" ядерный ракетоносец РФ

Украина имеет оружие, которое может сбивать Ту-22М, и это не комплексы Patriot.

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Чем ВСУ могут сбить Ту-22М / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Скриншот

После массированных ракетных атак по Украине в Сети начала появляться информация о якобы перехвате российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 над Курской областью.

Как рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко РБК-Украина, что-то похожее было реализовано в мае.

"Подобного типа операции наши Воздушные силы проводили в мае, когда одновременно в Брянской области были сбиты самолеты Су-34 и Су-35, два вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1 и один Ми-8", - отметил он.

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В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко не исключает, что у украинских сил есть понимание, где они базируются, откуда взлетают и какова приблизительная траектория полета военных самолётов РФ.

"В принципе, мы можем вычислить и оценить их возможности. Далее уже идет работа по выявлению возможностей сбить такой борт. Если мы говорим о Patriot, то они перехватывают цели на дальности в 80 км", - подчеркнул он в беседе с изданием.

Другими словами, если самолет подходит на такое расстояние, то в целом ЗРК может его перехватить.

Чем Украина может сбить российские Ту-22М

В то же время, как пишет Forbes, Украина имеет оружие, которое может сбивать Ту-22М: "Если украинцы захотят преследовать российские Ту-22 в воздухе, то в реальности есть лишь один зенитно-ракетный комплекс, который может это сделать - старый советский С-200. Но с большим усилием и не всегда".

Издание напоминает, что в роли системы противовоздушной обороны С-200 не должна иметь проблем с поражением целей на высоте до 40 километров и на расстоянии до 300 километров. "В идеальных условиях его ракеты могут действовать на расстоянии 250 километров. Это на 150 километров дальше, чем лучшие украинские ракеты класса "земля-воздух" американского производства Patriot PAC-2", - отмечают авторы.

Уточняется, что Украина унаследовала батареи С-200 от Советского Союза в 1991 году. Сколько именно C-200 и ракет к ним Украина может располагать сегодня - неясно. При этом в Forbes отмечают, что на складах в Украине могут храниться сотни старых ракет V-860/880, а в арсеналах бывших союзников Киева по Варшавскому договору - еще сотни.

"Большие, неповоротливые российские бомбардировщики, летающие на большой высоте, были бы идеальными целями для украинских С-200, если бы россияне подлетели достаточно близко к украинской границе, чтобы оказаться в пределах дальности действия C-200", - отмечает издание.

Проблема однако заключается в том, что все российские бомбардировщики стреляют крылатыми ракетами, которые могут лететь намного дальше, чем 320 километров. Так, собственная стандартная ракета Ту-22М3, Х-22/32, имеет дальность полета более 800 километров.

"Батарея С-200 должна быть далеко впереди города-мишени Ту-22М3 - на расстоянии сотен километров - для того, чтобы произвести точный выстрел по бомбардировщику", - добавили в Forbes.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Уничтожение Су-34 РФ

Напомним, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. Защитникам Украины удалось уничтожить три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

Позднее в ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ. В результате уничтожения российских самолетов, также ликвидированы и несколько оккупантов РФ.

В то же время появились новые подробности сбития трех российских военных самолетов. Оккупанты считают, что Украина задействовала на передовой ЗРК Patriot.

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