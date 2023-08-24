Буданов рассказал, сколько бомбардировщиков "Ту-22" осталось у россиян

На русских аэродромах Сольцы и Шайковка после недавних атак полностью уничтожены два самолета, еще два повреждены, сказал Буданов.

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По словам Буданова, в боях против Украины участвуют 436 российских самолетов / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Последние операции против российских стратегических бомбардировщиков "Ту-22М3" позволили всерьез сократить возможности оккупантов в плане ударов по территории Украины ракетами "Х-22", рассказал в эксклюзивном интервью проекту "Радио Свобода" руководитель Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Кирилл Буданов.

По его словам, в общей сложности в воздушных операциях

"Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 – и минус два еще тех, кто на ремонте будет находиться, то есть 27. То есть не так много тех, которые на самом деле летают", – сказал генерал. видео дня

По словам Буданова, во время недавних операций на российских военных аэродромах Сольцы (Нижегородская область) и Шайковка (Калужская область) полностью оказались уничтожены два самолета, еще два повреждены.

"Те два, что поражены, будут со временем отремонтированы, это тоже надо понимать. [Операцию совершили – Главред]. нам хорошо известные люди, которые это выполнили. Это люди, которые с территории Российской Федерации выполнили определенные задач", ‒ подчеркнул генерал.

Напомним, 19 августа неизвестный БПЛА атаковал российский аэродром "Сольцы". Факт атаки подтвердили в минобороны РФ. Правда, оккупанты утверждали, что повреждения получил только один самолет.

Позднее стало известно о том, что ударом БПЛА по авиабазе "Сольцы" в Новгородской области РФ 19 августа было повреждено как минимум два самолета российской боевой авиации, пишет Институт изучения войны.

В свою очередь аналитики проекта "єРадар" отмечали, что ранее на одном из снимков было ясно видно, что у самолета Ту-22М, который сгорел в результате удара дрона, лежали две ракеты типа Х-22.

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