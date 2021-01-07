В Сети Порошенко поймали на отдыхе на Галапагосских островах

Петр Порошенко / Reuters

Пятый президент Украины, а ныне ‒ нардеп и руководитель партии Европейская солидарность Петр Порошенко в этом году проводит свой новогодний отпуск на Галапагосских островах (Эквадор).

В канун Нового года экс-депутат Кременчугского горсовета Дмитрий Кавунник опубликовал фото из самолета, который следовал в Эквадор. В салоне лайнера он встретил Порошенко.

"Летим вместе с Петром Порошенко! По сути, если отбросить все понты - в жизни все равны. При всем моем критичном отношении к Петру Алексеевичу я благодарен ему за те сложные годы президентства", ‒ написал Кавунник в посте от 29 декабря.

Позже экс-депутат опубликовал серию фотографий своего отдыха в Эквадоре.

Как написал известный политолог Андрей Золотарева, Порошенко конкретно отдыхает на Галапагосских островах. Эти острова в Тихом океане известны шикарной природой и очень богатым растительным и животным миром.

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Напомним, ранее Главред сообщал: