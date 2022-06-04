В Севастополе оккупанты ежедневно грузят украинское зерно

Рашисты грузят украинское зерно

В Севастопольской бухте 3 июня вод загрузку у зернового терминала стало сразу два небольших балкеры класса "река-море", пишет издание Крым.Реалии.

"На северо-восточном берегу Доковой бухты, которая является частью большой Севастопольской бухты у причала зернового терминала "Авлита" стоят два балкеры, названия которых невозможно прочитать из-за большого расстояния до них. Над судами висит белая мгла – так обычно бывает во время загрузки зерновых культур", - говорится в сообщении.

РФ похищает украинское зерно

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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