В скорую заносили на руках: в Ивано-Франковске возле садика нашли пьяных детей без сознания / Суспильне Карпати

Детей в бессознательном состоянии нашли в Ивано-Франковске на территории недостроенного садика в микрорайоне Каскад. По предварительной информации, трое несовершеннолетних в возрасте 10-12 лет распивали алкоголь.

Как сообщает Суспильне со ссылкой на очевидцев, детей без сознания нашли товарищи и вызвали скорую. В карету медиков они самостоятельно отнесли их на руках.

Отмечается, что детский сад, на территории которого употребляли алкоголь несовершеннолетние, — недостроенный. Его власти города планировали открыть в этом году.

После того, как пострадавших госпитализировали в больницу, вечером 23 мая, там вспыхнул пожар. Но был ли это умышленный поджог, или нет — сейчас устанавливают правоохранители.

Отметим, эту историю уже активно обсуждают в соцсетях.

"Вот результат развода на слабо и тик ток...дешёвые зарисовки к хорошему не приводят. Дома вместо общения с семьёй - гаджеты, школе плевать, а на улице как с компанией повезет, полиция только штрафует и беседует вот итог", - пишет Маргарита Дядик.

"Не удивительно, разве теперь есть что то поучительное для детей, теперь интернет который учит всему и алкоголь как распивать, и наркотики, и насильство и убийства. К чему так долго шли, вот и пришли. Пожинаєм те, що посіяли", - добавила Светлана Яковенко.

"Очень хотят быть взрослыми. Взрослым покупающим алкоголь детям, тоже надо дать по мозгам, охранники магазинов тоже являются соучастниками таких отравлений", - высказалась Кочеткова Светлана.

Читайте такжеНа Полтавщине в ванной утонул годовалый ребенок: тело обнаружил сожитель пьяной материРанее в селе Дальницкой территориальной громады (Одесская область) шестилетний мальчик выпил пять поминальных рюмок водки и угодил в больницу. Об этом сообщили представители Главного управления Нацполиции по региону.

Как говорят копы, лежащего на земле ребенка увидели местные жители и вызвали бригаду скорой помощи.

"Правоохранители установили, что мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил", − сообщили полицейские.