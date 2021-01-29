В Слуге народа назвали кандидатов на место Витренко

Рада не смогла утвердить Юрия Витренко на должность первого вице-премьера / УНИАН

Во фракции Слуга народа обсуждают новых кандидатов на должность министра энергетики.

Среди возможных кандидатов – народные избранники от Слуги народа Андрей Герус и Олег Семинский, рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, обсуждение вероятных кандидатов на пост министра энергетики состоялось накануне.

"Среди кандидатов, которых называют - Семинского, Геруса, еще кого-то, кого я даже не знаю. Но я бы брала людей, которые уже работали с системой, они знают, как балансировать, как развивать добычу, как бороться с бизнесменами, которые хотят заработать сверхприбыли на тарифах. Я бы брала людей, которые уже были у власти... Склоняюсь к тем, кто уже был или заместителем министра, или министром. Считаю, что неплохим министром был Юрий Продан", - добавила Василевская-Смаглюк.

Новость обновляется.