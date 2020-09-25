В СНБО оценили шансы вернуть Крым силовым методом

Войну на два фронта - на Донбассе и в Крыму – Украина не потянет.
В процессе деоккупации Крыма Украина будет придерживаться политики международных санкций, потому что вести войну на два фронта - на Донбассе и в Крыму – страна не потянет.
Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в эфире телеканала Дом.
"Мы четко понимаем, что решать проблему (возвращения Крыма - ред.) силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы - это, во-первых, война в Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем. Во- первых, по материально-техническому потенциалу, по человеческому, и это человеческие потери", - сказал Кривонос.
По его словам, задачей номер один для Украины в вопросе возвращения Крыма остается активное сотрудничество с мировыми лидерами и наращивание санкций против России.
"Выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос - или они отдадут Крым, или останутся "без штанов", условно говоря. Плюс параллельно усиливать внутри страны ее обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами", - добавил Кривонос.
Напомним:
- Министерство иностранных дел Украины готовит международную платформу по деоккупации Крыма. В ее рамках планируется проведение ежегодных саммитов и контакты на разных уровнях.
- 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский обсудил создание переговорной площадки по Крыму с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
- Владимир Зеленский заявил, что те, кто допустил легкую сдачу полуострова Крым под оккупацию, должны понести ответственность. Глава государства отметил, что для него деоккупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.