В СНБО оценили шансы вернуть Крым силовым методом

Задача номер один - санкции против РФ из-за аннексии Крыма / УНИАН

В процессе деоккупации Крыма Украина будет придерживаться политики международных санкций, потому что вести войну на два фронта - на Донбассе и в Крыму – страна не потянет.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в эфире телеканала Дом.

"Мы четко понимаем, что решать проблему (возвращения Крыма - ред.) силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы - это, во-первых, война в Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем. Во- первых, по материально-техническому потенциалу, по человеческому, и это человеческие потери", - сказал Кривонос.

По его словам, задачей номер один для Украины в вопросе возвращения Крыма остается активное сотрудничество с мировыми лидерами и наращивание санкций против России.

"Выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос - или они отдадут Крым, или останутся "без штанов", условно говоря. Плюс параллельно усиливать внутри страны ее обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами", - добавил Кривонос.

Напомним:

Министерство иностранных дел Украины готовит международную платформу по деоккупации Крыма. В ее рамках планируется проведение ежегодных саммитов и контакты на разных уровнях.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский обсудил создание переговорной площадки по Крыму с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Владимир Зеленский заявил, что те, кто допустил легкую сдачу полуострова Крым под оккупацию, должны понести ответственность. Глава государства отметил, что для него деоккупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.