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В СНБО озвучили сроки гибридной войны РФ против Украины

6 ноября 2020, 19:19

В ведомстве полагают, что противостояние существует уже довольно давно.

Евромайдан
Россия пользовалась революциями, чтобы продвигать свои идеи / УНИАН

Гибридная война России против Украины началась еще после первого Майдана в 2004 году, поскольку уже после Оранжевой революции российские компании на территории Украины продвигали идеи "русского мира".

"Та гибридная война, которую ведет РФ в течение многих лет, и это началось не в 2014 году, это началось значительно раньше, и активная фаза уже началась после первого Майдана", — заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос во время пресс-конференции.

Конфликт на Донбассе

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