В СНБО озвучили сроки гибридной войны РФ против Украины

В ведомстве полагают, что противостояние существует уже довольно давно.
Гибридная война России против Украины началась еще после первого Майдана в 2004 году, поскольку уже после Оранжевой революции российские компании на территории Украины продвигали идеи "русского мира".
"Та гибридная война, которую ведет РФ в течение многих лет, и это началось не в 2014 году, это началось значительно раньше, и активная фаза уже началась после первого Майдана", — заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос во время пресс-конференции.
Конфликт на Донбассе
Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 3 ноября рассказал о плане Украины по деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Инициатива предполагает вывод российских войск из зоны конфликта, передачу украинско-российской границы под контроль Украины и проведение выборов.
Кравчук утверждает, что в случае реализации плана действий по Донбассу, в отдельных районах региона можно будет провести выборы уже в марте 2021 года.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такой сценарий урегулирования конфликта противоречит Минским соглашениям.
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович не исключил, что договоренности по Донбассу могут быть сорваны и высказал мнение, согласно которому по приказу Путина российские войска могут быть выведены из ОРДЛО за неделю.