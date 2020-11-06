В СНБО озвучили сроки гибридной войны РФ против Украины

Россия пользовалась революциями, чтобы продвигать свои идеи / УНИАН

Гибридная война России против Украины началась еще после первого Майдана в 2004 году, поскольку уже после Оранжевой революции российские компании на территории Украины продвигали идеи "русского мира".

"Та гибридная война, которую ведет РФ в течение многих лет, и это началось не в 2014 году, это началось значительно раньше, и активная фаза уже началась после первого Майдана", — заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос во время пресс-конференции.

Конфликт на Донбассе