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В СНБО признались, когда Украина наконец-то уничтожит Керченский мост

28 июля 2022, 22:38

ВСУ обязательно ударят по незаконно построенному мосту, когда будут иметь такую возможность.

Алексей Данилов
Когда ВСУ ударят по Керченскому мосту / УНИАН, ВСУ

Уничтожение вражеского Керченского моста будет зависеть от того, когда Запад поставит Украине современное оружие, необходимое для такого удара, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире NTA.

По словам чиновника, ВСУ обязательно ударят по незаконно построенному мосту, когда будут иметь такую возможность и будет поставлена соответствующая военная задача.

"В случае необходимости это решение принимают военные. Что касается Керченского моста или другой инфраструктуры, поверьте, все находится под пристальным контролем. Как только будет необходимость, возможность, способность и задача – все будет сделано и не только по этому объекту", — отметил Данилов.

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По его словам, уничтожение Керченского моста будет зависеть от того, как быстро партнеры будут поставлять современное вооружение.

Возможная атака Керченского моста

Напомним, ранее бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.

В свою очередь бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что Россия может применить ядерное оружие, если с Крымским мостом что-то случится.

Главред также писал, что для уничтожения построенного в захваченном РФ Крыму Керченского моста возможно задействовать ракеты Нептун или Гарпун, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

"Эффективность поражения такого объекта как Керченский мост в первую очередь зависит от максимального сокращения дистанции от пуска до поражения, чтобы средства ПВО не сработали достаточно качественно", - подчеркнул он.

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СНБО война в Украине Керченский мост Алексей Данилов
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