В СНБО рассказала, как сильно увеличат бюджет на украинскую армию/ УНИАН

В государственном бюджете на 2021 год вновь увеличат долю расходом на нужды армии и военно-промышленного сектора.

Об этом сообщают представители пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны Украины со ссылкой на слова секретаря Алексея Данилова.

По его словам, в Украине в 2021-м на него выделят 5,92% валового-внутренного продукты страны. Действующий проект бюджета, измененный 13 апреля 2020 года, предполагает 5,45% трат на оборону, а бюджет 2019 ‒ ровно 5% (как и предусмотрено законом про национальную безопасность).

"Увеличение расходов ‒ принципиальная позиция Президента Украины Владимира Зеленского в вопросах обеспечения национальной безопасности", ‒ заявил Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО утверждал ‒ в ближайшее время будет проведен анализ состояния финансирования оборонного сектора в I-III кварталах 2020-го и подготовить к 15 октября отчеты об использовании средств.

Ожидается, что проект государственного бюджета на 2021-й должен быть подан правительством в Верховную Раду до 15 сентября. В Кабмине планируют, что после 7,5%-ного дефицита госбюджета в текущем году, в следующем он составит 6%, а в 2020-м снизится до 3%.

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