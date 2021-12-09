В США назвали сроки вступления Украины в НАТО

Украина НАТО / BBC

В Госдепе США рассказали о сроках вступления Украины в НАТО. Членство страны в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее 10 лет.

"Высокопоставленные представители госдепа сказали Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие", - говорится в сообщении Associated Press.

Также агентство со ссылкой на американских чиновников сообщает, что США, вероятно, будут оказывать давление на Украину в вопросе частичной автономии для Донбасса.

"Задача президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы побудить Киев принять в некоторой степени реальное положение дел на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает президенту Путину", - говорится в материале.

Украина в НАТО - Россия против

Президент РФ Владимир Путин считает вступление Украины в НАТО неприемлемым. По его мнению, это подрывает безопасность России.

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"Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый способ обеспечения своей безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон. И не подрывать безопасность других стран, в данном случае России", — подчеркнул Путин во время пресс-конференции.

Ранее Государственный секретарь Энтони Блинкен сделал заявление о том, что США введут новые санкции против России в случае военного вторжения в Украину. Вашингтон применит решительные меры, которые до этого момента задействованы не были.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст сказал, что Штаты готовы поддержать Киев военной техникой и новыми санкциями в отношении России. По его словам, если Москва все-таки решится на военную атаку против Киева, запуска газопровода Северный поток-2 не будет.

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