Войска НАТО в Украине и летальное оружие для ВСУ: в США призвали нанести удар по планам Путина

Войска НАТО и летальное оружие США в Украине помогут предупредить агрессию РФ - американский политик / УНИАН

Странам НАТО следует разместить свои войска в Украине, а США должны передать Киеву больше летального оружия. Такие меры должны поспособствовать сдерживанию России от военного вторжения. Президент РФ Владимир Путин строит планы по сохранению влияния Москвы на ближнем зарубежье, а давление на Украину – только часть плана. Об этом заявил советник 45-го президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В интервью Радио Свобода он сказал о том, что военная помощь Украине в виде размещения войск Альянса на территории страны и предоставление дополнительных партий летального оружия поможет сдержать Россию от возможной военной операции.Читайте такжеВоенная атака РФ на Украину и диалог Байдена с Путиным: в США объявили о планах по защите Киева

"Нам нужно убедиться, что цена будет настолько высокой, что Путин и его советники сочтут это неприемлемым. Я думаю, что это способ сдержать военные действия, которые кажутся столь неизбежными", - отметил Болтон.

Также американский политик полагает, что у президента России Владимира Путина есть специальная стратегия, реализация которой направлена на сохранение российского влияния в странах ближнего зарубежья. Украина только часть такого плана.

Джон Болтон подчеркнул, что Россия продолжает оказывать давление на Украину, Беларусь, Молдову, Грузию, Армению и Азербайджан. Поэтому в Североатлантическом альянсе должны принять решение о включении данных стран в коллективный блок безопасности Запада.

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Позиция США по ситуации с войсками РФ у границ Украины

Государственный секретарь Энтони Блинкен сделал заявление о том, что США введут новые санкции против России в случае нового военного вторжения в Украину. Вашингтон применит решительные меры, которые до этого момента задействованы не были.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст сказал, что Штаты готовы поддержать Киев военной техникой и новыми санкциями в отношении России. По его словам, если Москва все-таки решится на военную атаку против Киева, запуска газопровода Северный поток-2 не будет.

Президент США Джо Байден 7 декабря проводит переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. В Белом доме заявляли, что он намерен заявить российскому главе государства о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.