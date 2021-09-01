В строительство нового цеха на Мариупольском меткомбинате Метинвест инвестирует более $1 млрд

Проект предусматривает экологическую составляющую / metinvestholding.com

В Украине запускают масштабный проект строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.

Как сообщает УНИАН, Метинвест инвестирует в проект более 1 миллиард долларов.

Планируется, что в 2025 году, после завершения первого этапа проекта, комбинат будет выпускать около 1,2 млн тонн в год высококонкурентного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием.

Проект также предусматривает экологическую составляющую: существующая технология сернокислотного травления будет заменена на соляно-кислотную с установкой регенерации кислоты, позволяющей возвращать ее обратно в производство.

В новом цехе будет установлено высокоэффективное газоочистное оборудование, которое соответствует последним экологическим стандартам Украины и Европы. Благодаря газоочистке, выбросы вредных веществ будут в 1,5-3 раза ниже предельно допустимых норм в Украине, а потребление топлива снизится на 20 процентов.

Отмечается, что экологическое направление остается для компании приоритетным. Несмотря на все неопределенности, в 2020 году капитальные затраты на экологические проекты не сократились и составили рекордные 205 млн долларов, что на 32 процента выше по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в дальнейшем инвестиции в экологические проекты будут только увеличиваться.

Группа Метинвест – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.