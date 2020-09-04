В Тернополе взбунтовались из-за карантина и выдвинули обвинение правительству

Власти Тернополя постановление правительства считают незаконным.
Мэр Тернополя Сергей Надал заявил о том, что город не будет идти на усиление карантина в связи с попаданием в "красную" зону.
Как написал он в своем Facebook, Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемические мероприятия.
"Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь 200-тысячного города", – подчеркнул Надал.
Он напомнил, что в Тернополе действует решение сессии городского совета, "которым признано незаконным постановление правительства, на основании которого город ранее уже вносили в "красную" зону".
"Решение городского совета не опротестовано ни одним правительственным органом в судебном порядке. Более того, министр Кабинета Министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета", – добавил Надал.
В свою очередь акционерная компания Укрзализныця с 7 сентября временно отменяет посадку пассажиров на станции Тернополь.
Как сообщили в пресс-службе компании, соответствующее решение принято в связи с распоряжением областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Со станции Тернополь не будут продаваться билеты на поезда:
- №21 / 22 Харьков-Трускавец;
- №12 / 11 Одесса — Львов;
- №81 / 82 Киев — Ужгород;
- №49 / 50 Киев — Трускавец;
- №136 / 135 Снятин - Одесса – Черновцы;
- №108 / 107 Одесса — Ужгород;
- №110 / 109 Львов — Херсон;
- №41 / 42 Днепр — Трускавец;
- №715 / 716 Киев — Львов.
В пресс-службе подчеркнули, что пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через официальный сайт Укрзализныци и получить 100% возмещения их стоимости.
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Напомним, ранее в Украине обновили список карантинных зон в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.
В частности, "красную" зону пришлось расширить из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.