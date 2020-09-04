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В Тернополе взбунтовались из-за карантина и выдвинули обвинение правительству

4 сентября 2020, 18:19

Власти Тернополя постановление правительства считают незаконным.

Карантина
Тернополь попал в "красную" зону карантина / УНИАН

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил о том, что город не будет идти на усиление карантина в связи с попаданием в "красную" зону.

Как написал он в своем Facebook, Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемические мероприятия.

"Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь 200-тысячного города", – подчеркнул Надал.

Он напомнил, что в Тернополе действует решение сессии городского совета, "которым признано незаконным постановление правительства, на основании которого город ранее уже вносили в "красную" зону".

"Решение городского совета не опротестовано ни одним правительственным органом в судебном порядке. Более того, министр Кабинета Министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета", – добавил Надал.

В свою очередь акционерная компания Укрзализныця с 7 сентября временно отменяет посадку пассажиров на станции Тернополь.

Как сообщили в пресс-службе компании, соответствующее решение принято в связи с распоряжением областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Со станции Тернополь не будут продаваться билеты на поезда:

  • №21 / 22 Харьков-Трускавец;
  • №12 / 11 Одесса — Львов;
  • №81 / 82 Киев — Ужгород;
  • №49 / 50 Киев — Трускавец;
  • №136 / 135 Снятин - Одесса – Черновцы;
  • №108 / 107 Одесса — Ужгород;
  • №110 / 109 Львов — Херсон;
  • №41 / 42 Днепр — Трускавец;
  • №715 / 716 Киев — Львов.

В пресс-службе подчеркнули, что пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через официальный сайт Укрзализныци и получить 100% возмещения их стоимости.

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Напомним, ранее в Украине обновили список карантинных зон в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

В частности, "красную" зону пришлось расширить из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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