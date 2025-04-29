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В Торецке проходят лобовые штурмы: военный рассказал о боях за город

Виталий Кирсанов
29 апреля 2025, 21:45
109
Самая большая активность врага сейчас на Торецком направлении.
В Торецке проходят лобовые штурмы
В Торецке проходят лобовые штурмы / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Кратко:

  • Враг пытается проводить штурмовые действия в направлении н. п. Дачное-Дылиевка
  • В южной части Торецка враг не так активно себя проявляет

Армия РФ пытается проводить лобовые штурмы в Торецке, а фланговые атаки на сегодняшний день больше сосредоточены в северной части города. Об этом сообщил спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец, передает Укринформ.

По его словам, самая большая активность врага сейчас на Торецком направлении.

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"Враг пытается активно проводить штурмовые действия в направлении населенного пункта Дачное-Дылиевка. И вчера был комбинированный штурм с применением мототехники и бронетехники, где были привлечены ББМ, танки и 10 мотоциклов", – проинформировал он.

В южной части города Торецка армия РФ проводит наступательные действия в направлении населенного пункта Сухая Балка, отметил он.

"Что касается южной части, то там враг не так активно себя проявляет, но пытается развивать успех, наступая в направлении населенного пункта Сухая Балка, это соседняя группировка. Там ему удается, скажем так, какие-то свои интересы отстаивать и продолжать наступательные действия, а если берем населенные пункты Нью-Йорк, Нелиповка, Щербиновка, "Азов", там им менее эффективно удается проводить наступательные действия, поэтому они ищут, где есть возможность оказать огневое влияние на позиции сил обороны. Там они действуют активнее", - рассказал Запорожец.

Спикер отметил, что Силы обороны уничтожили 10 мотоциклистов вместе с мотоциклами, ББМ и повредили танк.

Торецк Инфографика
Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, 28 апреля российские СМИ заявили о якобы захвате Каменки на Харьковщине, однако в Силах обороны опровергли это. Спикер Виктор Трегубов отметил, что украинские позиции в селе остаются, а заявления РФ - очередная ложь на фоне боев в районе.

Также украинские военные 412 полка Nemesis уничтожили переправу россиян через реку Жеребец вблизи Сватово. Она была важным логистическим узлом для врага на Харьковском направлении.

Как сообщал Главред, оккупанты пытаются противодействовать украинским дронам, активно используя мотоциклы, вездеходы и другой легкий гражданский транспорт для штурмов вдоль фронта. По данным ISW, только на Покровском направлении с 20 марта зафиксировано 13 таких моторизованных штурмов.

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Город Торецк - что о нем известно

Торецк (до 1936 года — Щербиновка, в 1936—2016 годах — Дзержинск) — город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской общины, передает Википедия.

Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка — Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка — Никитовка.

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