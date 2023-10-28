В Украине из-за непогоды в половине областей проблемы со светом – подробности

Без света осталось как минимум 300 тысяч бытовых потребителей электроэнергии, по причине плохих погодных условий проблемы возникли в 14 регионах Украины.

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В Украине проблемы с электроснабжением по причине непогоды / Коллаж: Главред, фото: глава МВД И. Клименко, УНИАН

Непогода в Украине привела к массовым проблемам со светом в домах. В половине областей наблюдаются сбои с электроснабжением. Временно остались без света не менее 306 тысяч бытовых потребителей.

Где в Украине проблемы со светом

Согласно данным Министерства энергетики, в 14 регионах фиксируются проблемы с электроснабжением. Без света 1045 населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области сложилась самая худшая ситуация с электроэнергией. В регионе без света 400 населенных пунктов. Отключились и линии межгосударственного соединения с Венгрией.

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Частично нет света и в самом Хмельницком – обесточены 34 улицы.

Киев и Киевская область

В Киеве и области пока не сообщают об отключениях света из-за непогоды. Однако в ДТЭК уже предупредили о том, что могут быть аварийные отключения.

В столице из-за шквального ветра падают деревья. В одном из районов дерево упало на киоск с людьми.

В Киевской области, по данным ДТЭК, без света 88 353 домовладения. Больше всего пострадали Бучанский, Обуховский и Фастовский районы.

Львовская область

В ОВА заявили, что по причине сильного ветра частично или полностью обесточены 132 населенных пункта. В регионе сильный дождь и шквальный ветер.

Ровенская область

По причине плохой погоды в Ровенской области отключены около 30 линий электропередач. Больше всего пострадал Ровенский район. Также фиксируются отключения света в Дубенском и Сарненском районах.

Тернопольская область

Согласно данным руководителя ОВА Владимира Труша, в регионе около 40 населенных пунктов остались временно без света. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Непогода в Киеве

В Киеве 28 октября объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. Объявлен второй уровень опасности – оранжевый. Жителей призвали быть аккуратными и осторожными. До конца дня ветер будет усиливаться.

"Куски крыши, жестяные листы, столбы, огромные ветки, дорожные знаки. Билборды на грани. В какой-то момент это таки срывается и летит - в людей, в машины. Поэтому если можете на улицу не выходить - не выходите", - написала киевлянка в Сети.

В Шевченковском районе Киева дерево упало на мужчину. Он погиб в результате полученных травм.

Telegram-канал "Реальный Киев" написал, что на улице Героев Севастополя дерево упало на киоск, где находились люди. Их спасли.

В районах Киева зафиксированы случаи падения ветвей и деревьев. Мэр Кличко сообщил, что из-за последствий непогоды погибло двое мужчин в возрасте 65 и 35 лет. Есть люди, которые получили травмы. Им оказали помощь.

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