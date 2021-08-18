В Украине изменились правила въезда для иностранцев

Украина изменила правила въезда для иностранцев / УНИАН

Кабинет министров на заседании в среду, 18 августа, принял постановление, которым вносятся изменения в правила въезда иностранцев в Украину на период пандемии коронавируса.

Как пишет ТСН, теперь для пересечения границы гражданам других государств понадобится только иностранный сертификат, который будет подтверждать вакцинацию от COVID-19. Количество доз прививки при этом учитываться не будет.

Как известно, ранее иностранцы и лица без гражданства для того, чтобы пересечь украинскую границу были вынуждены предъявить сертификат о полном курсе вакцинации.

Отныне для этого нужен только отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста и документ, подтверждающий вакцинацию препаратом, который внесен в перечень Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, ранее, 16 июня, Кабмин в связи с переходом Украины в зеленую зону карантина принял решение отменить требование о наличии ПЦР-теста для украинских граждан и иностранцев с видом на жительство при въезде в страну. Также утверждалось, что не нужно устанавливать приложение Дія дома после возвращения из-за границы.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий 22 июня заявил, что Украине следовало бы вернуть требование по ПЦР-тестам для лиц, которые возвращаются из-за границы в связи с угрозой нового штамма коронавируса Дельта. Что и было вскорости утверждено Кабмином.